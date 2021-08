I BTS cancellano il Map Of The Soul TOUR: La reazione della Army #ARMYWillWaitForBTS

Bruttissime notizie per le Army di tutto il mondo: i BTS hanno cancellato il Map Of The Soul TOUR.

L’annuncio è arrivato in mattinata dalla loro casa discografica, BigHit, che ha comunicato che, a causa di circostanze che non dipendono dalla loro volontà, hanno dovuto prendere la difficile decisione di annullare tutte le date del tour mondiale della band k-pop.

Ecco l’annuncio della casa discografica dei BTS:

La nostra azienda ha lavorato duramente per riprendere i preparativi per il BTS Map of the Soul Tour, sapendo che tutti i fan stavano aspettando con impazienza e a lungo il tour – si legge nel comunicato tradotto in inglese -. Tuttavia, a causa di circostanze mutevoli al di fuori del nostro controllo, è diventato difficile riprendere le esibizioni con la stessa scala e la stessa tempistica pianificata in precedenza. Pertanto dobbiamo annunciare la cancellazione della BTS Map of the Soul Tour.

I fan che hanno prenotato i biglietti per gli spettacoli nordamericani, riceveranno un’e-mail dal punto di acquisto originale per quanto riguarda i rimborsi. Ancora una volta, permetteteci di offrire le nostre sincere scuse a tutti i fan che hanno aspettato la ripresa del BTS Map Of The Soul Tour. Stiamo lavorando per preparare un programma praticabile e un format in grado di soddisfare le vostre aspettative e di cui vi daremo maggiori informazioni il ​​prima possibile.