Ariana Grande alle Olimpiadi di Parigi 2024

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata un evento con celebrità e atleti da tutto il mondo, riuniti per celebrare lo sport. Tra i volti noti presenti c’era anche Ariana Grande la talentuosa cantante e performer statunitense, reduce dalla pubblicazione dell’album Eternal Sunshine.

Durante la cerimonia, sul red carpet, Ariana ha sfoggiato il suo stile iconico, un look che trae ispirazione dall’amatissima attrice Audrey Hepburn e dalle classiche silhouette degli anni ‘50.

La cantante ha posato con eleganza e grazia, indossando un abito che ha catturato l’attenzione di tutti. La sua presenza, insomma, ha aggiunto un tocco di glamour all’evento.

In occasione delle Olimpiadi, Ariana Grande ha anche promosso la sua linea di cosmetici, r.e.m. beauty. Questo marchio, creato dalla stessa Ariana, offre prodotti innovativi e ad alte prestazioni per occhi, viso e labbra. Vegan, cruelty-free e paraben-free, r.e.m. beauty è accessibile a tutti e riflette la sua passione per il trucco e più in generale per la bellezza.

Ma non è finita qui! L’artista ha anche reso omaggio al film Wicked, basato sul celebre musical di Broadway, in cui interpreta la strega buona Glinda, uno dei personaggi principali. La pellicola racconta la storia delle streghe di Oz e l’adattamento cinematografico promette di essere epico e magico.

In sintesi, Ariana Grande ha lasciato il suo segno alle Olimpiadi di Parigi 2024, sia come artista sia come imprenditrice nel mondo della bellezza. Un momento stellare per una delle voci più amate della musica contemporanea!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande Italia (@arianatribeitalia)