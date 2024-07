Ariana Grande lancia i nuovi eyeliner At The Borderline

La collezione di eyeliner At The Borderline di Ariana Grande sta per essere arricchita con quattro nuovi colori e da una versione completamente diversa dal classico pennarello.

Il 30 luglio 2024, la linea di eyeliner marker del marchio R.E.M. Beauty si allarga infatti con quattro nuance super accattivanti.

Starlet, foxy, knee socks e teddy sono i nomi delle nuove tonalità, per una formula ancora più pigmentata ma sempre vegan, e una punta ancora più sottile per un tratto assolutamente preciso.

Ma non è tutto, perché sono in arrivo anche delle matite occhi in gel, ispirate a chi ama i tratti decisi sugli occhi ma ha bisogno di una maggiore praticità nella stesura.

La linea At the Borderline comprenderà, dunque, anche un gel eyeliner pencil in 10 incredibili colori. La formula, anch’essa vegan e cruelty free, è resistente all’acqua ed è a lunga durata, inoltre non lascia sbavature e solchi sulla palpebra mobile.

“Passa dal classico al drammatico in una sola passata con la formula waterproof dell’eyeliner in gel #attheborderline che scivola come un gel ma offre un colore ad alto impatto come l’eyeliner liquido. Abbiamo lavorato su questo per un po’, abbiamo perfezionato questa formula e dovevamo assicurarci che soddisfacesse tutti i nostri requisiti. Linee morbide e colori ammalianti ispirati ai classici occhi da gatto di Ari, questi eyeliner sono gli strumenti artistici perfetti con formule che offrono linee audaci, impermeabili che resistono alla prova del tempo… puoi creare linee infinite in colori intensi e vibranti che restano tutto il giorno”.