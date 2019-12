Quest’estate, in occasione del suo concerto a San Siro, Ed Sheeran ha avuto l’occasione di incontrare il nostro Ghali. Il rapper tunisino, proprio qui, ha creato le basi per una collaborazione che in pochi si sarebbero immaginati! Esce infatti oggi su tutte le piattaforme di streaming e negli online store un incredibile remix di Antisocial proprio ad opera del trapper di Cara Italia!

Ecco il primo incontro di Ghali e Ed Sheeran!

“Antisocial”, vi ricordiamo, è uno dei singoli contenuti dell’album N.6 Collaboration Project e realizzato originariamente con Travis Scott. La versione del pezzo insieme a Ghali la trovate qui sotto, con il relativo testo e traduzione!

Testo Antisocial Ed Sheeran Ghali

All you cool people, you better leave now

‘Cause it’s about to happen

Friday night and I’m ridin’ solo (Yeah)

When I touch down, keep it on the low-low (It’s lit!)

I don’t mess with your energy (Nah), no photos (Ayy)

So antisocial, but I don’t care (Ayy)

Don’t give a damn, I’m gonna smoke here (Ayy, pop it)

Got a bottle in my hand, bring more though (Ayy, pop it, pop it)

Got my hat low, don’t talk to me (Straight up!)

I’ve been down, give me some space

You don’t know what’s in my brain

Music loud, easin’ my pain

Yeah, yeah, yeah, yeah

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night (Straight up)

antisocial

Don’t touch me, d0n’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night, yeah

Anti, anti (Anti), anti

Io non so cosa ci faccio, mi ci son’ catapultato

Faccio “sì, sì” con la testa (Così sembro concentrato)

Se vedi, sono antisocial (Metto like agli animali)

Se c’è un cane antidroga (Io non sono sospettato)

Parli troppo (Ah, ah), hai un brutto vizio (Ah, ah)

Conosco chi ne fa il triplo in jeans e white T-shirt (Yeah)

Non rispondo (Ah, ah), ma visualizzo (Ah, ah)

Mi fido poco, c’è sempre chi fa gli screenshot

Ai se eu te pego, cabrón

Spero ti cada nelle grate l’iPhone

Io volevo soltanto sing a song

E invece no, ti dedico un new post (Yah, yah), oh-oh

d0n’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

0n something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

D0n’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night

d0n’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

D0n’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night

I need room, I need room

Where you standin’ way too close

You might catch fumes, might catch fumes

When I zoom (Pew), when I zoom

Pass out, wake up by myself right past noon

Right past noon, then I’m doomed

Occupied and movin’ dolo (Ooh, yeah)

Hennessy’s drownin’ all of my issues (Drown)

Right before I leave, she give me more than just a “miss you” (Yeah)

That thing got more back, just like my engine, I can hit it

(In the boy) Seen a vision in the boy, then we committed (It’s lit!)

antisocial

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

0n something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night (Straight up)

Don’t touch me, don’t touch me

D0n’t touch me, I came to vibe, yeah

On something, on something

On something, I wanna riot

Don’t touch me, don’t touch me

Don’t touch me, I came to vibe, yeah

Won’t let nothing come in between me and the night

Don’t touch me, yeah

Traduzione Antisocial remix Ed Sheeran

Testo di Antisocial:

Tutte voi persone fighe, farete meglio ad andarvene perché sta per succedere

venerdì sera e sto girando da solo (yeah)

quando faccio touch down, tengo il profilo basso basso (è figo)

non voglio rovinare la tua energia (no)

antisocial

nessuna foto, sono così antisociale ma non mi interessa

non me ne frega niente, fumerò qui

ho una bottiglia nella mano, ne prenderò un’altra però

ho abbassato il mio cappellino, non parlarmi (diretto)

sono stato giù, dammi un po’ di spazio

tu non sai cosa c’è nel mio cervello

la musica è alta, mi allieva il dolore

(yeah, yeah, yeah, yeah)

non toccarmi, n0n toccarmi, non toccarmi, sono arrivato per vibrare yeah

su qualcosa, su qualcosa, su qualcosa, voglio sfogarmi ho copiato gingergeneration

non toccarmi, non toccarmi, n0n toccarmi, sono arrivato per sfogarmi yeah

n0n lascerò che nulla si metta fra me e la notte (diretto)

antisocial

non toccarmi, n0n toccarmi, non toccarmi, sono arrivato per vibrare yeah

su qualcosa, su qualcosa, su qualcosa, voglio sfogarmi

n0n toccarmi, non toccarmi, non toccarmi, sono arrivato per sfogarmi yeah

non lascerò che nulla si metta fra me e la notte (diretto)

ho bisogno di spazio, ho bisogno di spazio, dove tu ti piazzi troppo vicino

potresti prenderti un po’ di fumi, potresti prenderti i fumi quando sfreccip, quando ti sfreccio davanti

mi sveglio da solo subito dopo mezzogiorno, subito dopo mezzogiorno, poi sono fregato

(colpisci il terreno, ti sto attraversando)

antisocial

l’Hennessy mi fa dimenticare tutti i problemi

proprio prima che io me ne vada lei mi da molto di più che un semplice “mi manchi” (yeah)

quella cosa ha più appoggi, proprio come il mio motore, non posso colpirlo (non più)

ho avuto una visione e oh ragazzo se ci siamo impegnati (è una figata)

son stato perso, ho iniziato a girare

tu mi hai lasciato proprio al mio posto

metto il tuo nome sotto al mio

(yeah, yeah, yeah, yeah)

non lascerò che niente si metta fra me e te e la notte (diretto)

non toccarmi, n0n toccarmi, non toccarmi, sono arrivato per vibrare yeah

su qualcosa, su qualcosa, su qualcosa, voglio sfogarmi

non toccarmi, non toccarmi, non toccarmi, sono arrivato per vibrare yeah

non lascerò che niente si metta fra me e te e la notte (diretto)

n0n toccarmi yeah