Heartstopper: in arrivo un film

Netflix ha appena annunciato che Heartstopper non verrà rinnovata per la quarta stagione ma arriverà il film. Ecco tutto quello che dovete sapere su Heartstopper il film.

Heartstopper: il film

Heartstopper tornerà, più grande che mai. Un film di Heartstopper, il capitolo finale basato sul sesto volume di Alice Oseman, sta arrivando. pic.twitter.com/WoPn1HilnY — Netflix Italia (@NetflixIT) April 22, 2025

Finalmente una notizia per i fan di Heartstopper che hanno pazientemente atteso di conoscere il destino della loro serie per oltre sei mesi. Potrebbe non essere esattamente quello che speravano (la quarta stagione), ma è comunque una buona notizia: altre avventure di Heartstopper sono in arrivo e la storia di Nick e Charlie avrà una conclusione degna.

Netflix ha dato il via libera a un film dedicato ad Heartstopper, interpretato e prodotto esecutivamente dai protagonisti della serie Joe Locke e Kit Connor e diretto da Wash Westmoreland (Still Alice, Colette), che fungerà da finale di serie. L’annuncio è stato fatto in occasione del terzo anniversario della première di Heartstopper, andata in onda il 22 aprile 2002.

La creatrice di Heartstopper, Alice Oseman, sulle cui graphic novel si basa la serie, torna come sceneggiatrice del lungometraggio, che trarrà spunto dal sesto e ultimo volume della graphic novel in arrivo. (La prima stagione comprendeva i volumi 1-2, la seconda stagione era basata sul volume 3 e la quarta stagione seguiva i volumi 4 e 5.)

Non c’è ancora una data d’uscita per il volume 6, che è ancora in fase di scrittura. Oseman ha indicato che idealmente, l’ultimo libro dovrebbe uscire prima della conclusione della serie TV. Le riprese del film, invece, dovrebbero iniziare nell’estate del 2025.

“Sono felicissimo di poter raccontare la fine della storia di Heartstopper”, ha dichiarato Oseman. “Sono profondamente grata a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile tutto questo e agli incredibili fan di Heartstopper per la loro pazienza e passione. Non vedo l’ora di portare questa storia a una conclusione magica.”

Dove eravamo rimasti con Heartstopper

Nel finale di Heartstopper, Nick (Connor) e Charlie (Locke) sono inseparabili, ma con Nick che si prepara a partire per l’università e Charlie che trova una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza inizia a pesare su di loro. I dubbi prendono il sopravvento e la loro relazione si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre. Nel frattempo, anche i loro amici stanno affrontando gli alti e bassi dell’amore e dell’amicizia, affrontando le agrodolci sfide della crescita e del cambiamento. I primi amori possono davvero durare per sempre?

