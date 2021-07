Harry Styles – Dietro le quinte del mito: è uscita in Italia la biografia non ufficiale

E’ arrivata nelle librerie italiane, fisiche e online, Harry Styles – Dietro le quinte del mito, la biografia non ufficiale dell’ex One Direction scritta da Danny White ed pubblicata da Edizioni Piemme. Il libro è disponibile dal 29 Giugno e racconta la vita e la carriera del cantante britannico; inoltre all’interno troverete anche un inserto fotografico dei momenti più significativi della vita e della carriera di Harry Styles e tante curiosità sconosciute ai più.

L’autore del libro è Danny White, un esperto di musica e cinema, ed autore del best seller internazionale 1D: The One Direction Story, tradotto in sedici lingue. Ha anche scritto biografie di successo su personaggi come Rihanna, Niall Horan, will.i.am e Johnny Depp.

Sinossi del libro su Harry Styles:

Indossa ciò che desidera, si espone per le giuste cause, combatte la mascolinità tossica, rigetta gli stereotipi di genere e rispetta sempre chi ha attorno: Harry Styles è un artista con tutte le caratteristiche di un supereroe, che porta in alto i valori di una generazione spesso accusata di non averne.

Da X Factor ai pluripremiati album da solista, dal cinema alle copertine più chiacchierate, il cantante inglese ha sempre lasciato il pubblico a bocca aperta.

Questa biografia ripercorre la sua vita tra recite scolastiche, concerti sold-out e red carpet firmati Gucci, dall’impegno per l’ambiente a quello per i diritti civili, dalle esperienze di collaborazione professionale con altri artisti di calibro internazionale a quelle dei provini e della produzione del kolossal Dunkirk, in una parabola ascendente che ha fatto innamorare tutto il mondo. Tra aneddoti, curiosità, foto e gossip preparatevi a scoprire tutti i segreti di uno degli artisti più creativi di sempre. È come se questo artista ci ricordasse che i giovani ci sono, che sono svegli e consapevoli, e che vogliono cambiare le cose.

Dettagli sul libro:

• pagine 256

• formato 14,0 x 21,0

• euro € 14,90