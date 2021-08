Harry Styles: cos’è Pleasing? Tutto quello che sappiamo

Felpe con cappuccio? Profumi? Ecco cosa sappiamo del presunto nuovo marchio di Harry Styles.

I fan sono convinti che l’artista stia avviando un nuovo brand di cosmetici o di moda chiamato Pleasing dopo che è stato visto indossare una maglia sportiva con una scritta misteriosa che è appunto la parola Pleasing.

Harry Styles sta lanciando un marchio di cosmetici chiamato Pleasing?

Per aggiungere ancora più benzina al fuoco, il cantante è stato recentemente avvistato in giro con la parola Pleasing stampata su oggetti di categorie completamente diverse. In un’immagine, Harry indossava una felpa nera con la fatidica scritta stampata sul davanti. E in un’altra, aveva un adesivo sul retro del suo telefono recante la stessa parola.

Ma cosa significa tutto questo? Il cantante sta diventando uno stilista? Sta tirando fuori la sua linea di cosmetici? Un profumo? Oppure degli articoli per la casa? Bene, qualunque cosa stia per vendere, i fan la compreranno.

Come saprete di certo, il cantante di Watermelon Sugar è in effetti già un’icona della moda. Che indossi un vestito sulla copertina di Vogue o sfoggi un boa fatto di piume, Harry ha uno stile assolutamente unico. Avendo già dominato il mondo della musica, quello del fashion e ora Hollywood, avrebbe molto senso che l’ex star dei One Direction diventasse anche proprietaria di un marchio.

A giugno, è stato rivelato che l’attore di The Policeman ha presentato dei documenti con il suo nome completo Harry Edward Styles per iniziare la “vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici”. Nei documenti, ottenuti da US Weekly, Harry è indicato come Direttore della società, denominata Pleased As Holdings Limited, insieme alla sua assistente esecutiva di lunga data Emma Spring.

I fan hanno anche scoperto che la nuova società condivideva lo stesso indirizzo della Erskine Records Ltd, l’etichetta discografica di Harry che vale ben 28,79 milioni di sterline. Fondamentalmente, ciò significa che dobbiamo prepararci per il profumo di Harry Styles, smalto per unghie, balsamo per le labbra e altro ancora!