Harry Styles ci ha provato con Sia: ecco la sua reazione!

Harry Styles ci avrebbe provato con l’eclettica artista Sia! A dichiararlo è stata proprio la cantante che in un’intervista a Interview Magazine ha raccontato un aneddoto simpatico di quando ha incontrato l’ex membro degli One Direction.

Pare che infatti, Harry avesse flirtato con lei durante un servizio fotografico facendola diventare tutta rossa.

Ecco le parole di Sia sul flirtin di Harry a Interview Magazine:

L’ho visto in un servizio fotografico, quel piccolo ragazzo ha delle mosse perché ha molto swag. Ci ha provato con me quando avevo 35 anni e lui ne aveva tipo 21. Mi sono anche imbarazzata. L’ho sentito dire da molto ragazze che lui ha queste mosse che mette in atto perché è un ragazzino molto carismatico. Ma per certo posso dirvi che sono arrossita quando è capitato