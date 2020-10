BTS: il brano Life Goes On sarà disponibile dal 20 novembre

Il prossimo 20 novembre i BTS rilasceranno Life Goes On, il singolo principale del loro nuovo progetto discografico intitolato BE (Deluxe Edition).

Ma non è tutto perché la canzone sarà presentata per la prima volta dal vivo il 22 novembre durante la performance della band agli American Music Awards 2020.

Il 20 novembre sarà anche la data dell’uscita del nuovo album dei BTS che la Big Hit Entertainment ha annunciato con queste parole:

BE (Deluxe Edition) contiene la musica più BTS-esque di sempre. Questo disco è reso più speciale dal coinvolgimento diretto dei BTS non solo nella musica, ma nel concept, nella composizione e nel design. Attraverso il disco si potranno scoprire i pensieri, le emozioni e le riflessioni più profonde dei BTS mentre si farà esperienza di uno spettro musicale ancora più ricco.

Freschi del successo del loro recente concerto, Map of the soul OnE, i BTS di recente si sono presi un’altra enorme soddisfazione. I ragazzi hanno infatti piazzato un nuovo singolo in vetta alla classifica Billboard statunitense. Stiamo parlando del remix di Savage Love di Jason Derulo. La canzone, come saprete, è diventata un vero e proprio fenomeno virale su TikTok.

Ma non è finita qui perché i Bangtan Boys stanno per sbarcare in tv con uno show tv che racconterà la loro storia! Il drama è intitolato semplicemente Youth.