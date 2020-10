Riverdale 5: Svelata la data della premiere della quinta stagione

La pandemia ha sconvolto il mondo, cancellato molti eventi e costretto anche le produzioni cinematografiche e seriali a stop o rallentamenti. Quest’anno non avremo le abituali premiere autunnali in ottobre. Per esempio Riverdale 5 uscirà (salvo imprevisti) il 20 gennaio del prossimo anno. Ecco qualche dettagli in più

L’annuncio sulla premiere della quinta stagione di Riverdale è arrivato qualche giorno fa ed è un piccolo segnale di normalità. Come già sappiamo la produzione tra stop e restrizioni è ormai in corso da diverse settimane (scopri i dettagli qui). Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato e forse un po’ spaventato con una possibile morte di Archie. Tra le anticipazioni sulla prossima stagione c’è quella di un grande salto temporale dopo i primi tre episodi che racconteranno anche del prom.

Stiamo parlando e pensando alla possibilità concreta di un salto temporale, ha raccontato Roberto Aguirre Sacasa. Solitamente, questi grandi cambiamenti avvengono all’inizio di una stagione ma dovendo recuperare e mettere in scena gli ultimi tre episodi, il salto avverrà un po’ più avanti. Idealmente, abbiamo pensato che l’idea più giusta fosse portare la trama e la storia avanti dopo i primi tre episodi. Inoltre, Hermione sarà presente dato che l’attrice ha deciso di non lasciare la serie.

Il 20 gennaio uscirà anche Nany Drew e il 17 Batwoman, come leggiamo su Tvline. Per The Flash, Charmed e Legacies il pubblico dovrà invece aspettare febbraio.

Ecco l’annuncio diffuso sui social dal creatore di Riverdale: