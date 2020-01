Selena Gomez e Hailey Bieber cenano nello stesso ristorante e scatta la polemica

Si è trattata solo di una coincidenza ma per molti è stata una frecciatina e Selena Gomez non ci sta. Nella serata di sabato, Sel e la moglie del suo ex fidanzato Justin Bieber, Hailey Baldwin, sono state avvistate nello stesso ristorante.

Una situazione che ha fatto molto parlare e discutere sul web, nonostante le due fossero andate con i propri amici e chiaramente non insieme. Hailey si trovava in compagnia di amici e di Madison Beer, ma grande assente alla serata era proprio il caro Justin. Sel stava invece celebrando l’uscita del suo nuovo album Rare in compagnia della sua comitiva.

Secondo quanto riportato da E!News, Selena e Hailey non hanno interagito pur trovandosi nello stesso ristorante. Tra le due comunque non sembra mai essere scorso buon sangue ed è anche comprensibile.

I commenti di Selena Gomez e Hailey Baldwin

Entrambe avrebbero commentato la vicenda, mettendo a tacere le voci che questo incontro sia stato in qualche modo una frecciatina nei confronti dell’altra.

Anche se Hailey non ha commentato, ci ha pensato l’amica Madison: “Sono appena stata a cena con amici e la mia amica Hailey e questo è tutto. Come fa ad essere un crimine? Non ho altro che amore per Selena e l’ho sempre avuto. Perché mai dovrei cercare di ferirla in qualche modo?”.

Non si è fatto attendere invece il commento di Selena Gomez che ha dichiarato: “Tutto questo è disgustoso. Non è stato in alcun modo intenzionale. Sono davvero allibita che la gente parli di cose come queste. Conosco Madison Beer da quando era una bambina e continuo a guardarla diventare la donna che è. Non c’è alcun problema”. La cantante non ha invece menzionato Hailey Baldwin nel suo commento.