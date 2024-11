Il Gladiatore II: Roma si accende con il videomapping dedicato al film

Roma si accende con le immagini de Il Gladiatore II. In attesa dell’uscita del film è stato annunciato un evento a tema che avrà luogo nel cuore di Roma: video mapping con alcune delle immagini più spettacolari ed emozionanti tratte dall’epico film diretto da Ridley Scott. La data da segnare sul calendario è domenica 10 novembre, giorno in cui le monumentali rovine del Mercato di Traiano, simbolo della Roma imperiale, diventeranno per una sera il luogo ideale per far incontrare cinema e storia.

Il videomapping verrà realizzato con allestimenti tecnologici di ultima generazione grazie a cui le sequenze del film prenderanno vita su uno sfondo che richiama direttamente le ambientazioni della storia stessa. La proiezione sarà visibile da via dei Fori Imperiali ed è aperta al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento avrà luogo dalle 19.30 alle 21.00.

Il Gladiatore II arriverà nelle sale il 14 novembre.

A proposito de Il Gladiatore II

Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, Il Gladiatore II continua raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

Nel cast del film vedremo Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e Denzel Washington.

