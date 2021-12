Giulia Stabile protagonista di uno spot: il commento di Sangiovanni

Giulia Stabile fa l’albero di Natale in una clip pubblicitaria. Nel nuovo spot di Calzedonia, questo è il brand, la ballerina si diverte ad allestire l’albero cambiando magicamente mise e ovviamente calze.

“Com’è venuto il vostro albero di Natale? Se siete in ritardo e non l’avete ancora fatto posso venire ad aiutarvi.. Ma poi vi tocca sopportarmi ahaha. vedete il video per capire“, scrive Giulia nella caption del video promozionale, condiviso su Instagram.

Immancabile il commento di Sangiovanni, il suo fidanzato, che ha scherzato a sua volta invitando la ragazza a fare l’albero a casa sua. Pochi giorni fa, la ballerina italo-catalana ha fatto lo stesso con la sua dolce metà.

In una storia pubblicata su Instagram ha rilasciato una simpatica dichiarazione diretta proprio a Sangiovanni. Con indosso il cappello del franchise ufficiale del cantante di Perso nel buio, ha commentato la sua foto: “Non solo dentro la testa, anche fuori!”. “Vi auguro di trovare un giorno una persona che vi faccia sentire come sangio fa sentire me”, ha scritto Giulia Stabile in una storia.

Sangiovanni, dal canto suo, in una recente intervista a Le Iene ha dichiarato: “Quando ami una persona non c’è bisogno di averne altre” aggiungendo di essere molto geloso della sua Giulia.