Giulia e Sangiovanni insieme in spiaggia per girare il video di Malibu?

Giulia e Sangiovanni sono stati avvistati ieri sulla spiaggia di Fregene, una località balneare vicino Roma. Le foto diffuse online mostrano i due ragazzi che si baciano sul bagnasciuga dopo essersi rincorsi in mare. I due fidanzati non erano però da soli, c’è chi li ha visti infatti arrivare sulla spiaggia accompagnati da dei fotografi.

Questi ultimi, tra l’altro, avrebbero anche impedito ai curiosi di scattare ulteriori foto, oltre a quelle che alla fine sono state rese pubbliche. Molto probabilmente, dunque, non si è trattato di un momento di puro relax quello trascorso da Giulia e Sangiovanni a Fregene.

Qualcuno ha ipotizzato un servizio fotografico accordato con i giornalisti di Chi, qualcun altro un servizio per Vanity Fair.

L’ipotesi più probabile sarebbe invece un’altra: i Sangiulia starebbero girando il video di Malibu, il pezzo estivo di Sangiovanni.

Giulia e Sangiovanni dopo Amici 20

Dopo la finale e l’instore a Roma con cui è stato impegnato il cantante, Giulia e Sangiovanni si sono rincontrati di nuovo.

Subito dopo la vittoria ad Amici, come sappiamo, la ballerina è tornata a trovare i suoi insegnanti nell’accademia di danza a Roma. In questa accademia la ballerina studia da quando aveva tre anni. Lì i maestri l’hanno accolta a braccia aperte tra l’orgoglio di quelle persone che hanno contribuito alla sua formazione prima dell’entrata nel talent show.

L’incontro con il suo amato è avvenuto, invece, dopo che Sangiovanni ha firmato autografi su autografi per il suo disco nella capitale. E dopo che Giulia è stata ospite negli Studi Elios di Uomini e Donne con Rudy Zerbi. Il video della reunion, in quell’occasione, l’ha girato Raffaella Mennoia, autrice del programma condotto da Maria De Filippi.

Ma non è tutto! Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, quella stessa sera Giulia e Sangiovanni avrebbero cenato insieme e per giunta in compagnia di Maria De Filippi.