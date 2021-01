Avani Gregg e Anthony Reeves stanno ancora insieme? A questa questione, che incuriosisce suoi follower da mesi, Avani ha risposto per filo e per segno di recente, in occasione di un’intervista a Seventeen.

Al magazine, Avani ha parlato in maniera approfondita del suo rapporto con il suo fidanzato, ma non solo. L’intervista è stata infatti un’occasione per spiegare come è diventata una delle star di TikTok più seguite ed apprezzate al mondo.

Avani Gregg e Anthony Reeves: ecco in che rapporti sono





Riguardo al suo rapporto con Anthony, la tiktoker ha commentato:

Ho seguito relazioni sui social network per tutta la vita. Vedo persone che si mettono insieme, poi che si lasciano su Twitter, e poi che ritornano insieme e si mollano di nuovo con video su Youtube. Mettere tutti i fatti tuoi su queste piattaforme non è necesario, perché dà la possibilità alle persone di esprimere giudizi sulle tue relazioni.