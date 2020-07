Ghost of Tsushima: trama e prezzo del gioco esclusiva PS4

Ghost of Tsushima è ambientato nel Giappone del 1274, quando Kublai Khan, nipote di Gengis Khan, decide di conquistare l’arcipelago soggiogandone la popolazione. Quando la prima richiesta di sottomissione viene del tutto ignorata, Kublai invia il suo esercito presso l’isola di Tsushima per iniziare l’invasione del Sol Levante. Dal punto di vista storico, Kublai Khan tentò, invero, di prendere possesso del Giappone un paio di volte. Al secondo tentativo, le forze mongole furono respinte dai samurai. Come precisa un recente articolo apparso su La Stampa, da qui inizierà, infatti, al leggenda dei kamikaze, i venti divini.

TRAMA DI GHOST OF TSUSHIMA

Protagonista di Ghost of Tsushima è Jin Sakai. Jin è uno dei pochi sopravvissuti dell’isola di Tsushima dopo l’invasione da parte dei mongoli. Nel gioco lo impersoneremo, condividendo la sua sete di vendetta nei confronti dei mongoli. Un percorso di fatiche, combattimenti e morte, che metteranno a dura prova la via del bushido (la strada del samurai) che Jin ha sempre seguito nel corso della sua giovane vita. Un open world che ci permetterà di esplorare le bellezze dell’arcipelago nipponico.

IL CANTO DEL CIGNO DELLA PS4

Ghost of Tsushima risulta essere l'ultima esclusiva Playstation 4, prima dell'arrivo della PS5. Come informa La Stampa, dopo il prologo introduttivo, saremo già liberi di correre per le vaste pianure, colline e altri luoghi naturali del Giappone, (come i fitti boschi) che non aspettano altro di essere esplorati. Tuttavia, la nostra non sarà certo una vacanza di piacere. Dovremo darci da fare per debellare l'esercito mongolo per i villaggi distrutti e le spiagge. E non sarà affatto un lavoro semplice! Jin potrà diventare un eroe per il popolo nipponico soppresso, ma tutto ciò dipenderà esclusivamente da alcuni fattori legati parzialmente alla narrazione. La strada per la rivalsa è appena iniziata.

