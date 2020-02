Gears of War 5, la recensione video del nuovo capitolo per Xbox One!

Rod Fergusson, studio head presso The Coalition, ha lasciato lo studio di sviluppo di Gears of War 5 per trasferirsi presso quelli di Blizzard e lavorare sul nuovo titolo della serie Diablo.

Fergusson è stato uno degli artefici del successo di critica avuto da Gears of War 5 su Xbox One. All’epoca del rilascio il prodotto prometteva di rivoluzionare la serie di Xbox Game Studios e di rinnovare alcuni elementi della serie. Per rinfrescarvi la memoria sul gioco e le sue peculiarità potete guardare la nostra mini recensione in video, e scoprire tutto su Gears 5 in appena due minuti!

In una recente intervista, Phil Spencer di Microsoft si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dal gioco, a prescindere dalle vendite, comunque rilevanti. “Gears 5 ha venduto bene, meglio di Gears 4. Siamo incredibilmente soddisfatti, ha ricevuto delle ottime recensioni. Ha una tonnellata da giocatori.”

Perché secondo la nuova politica adottata da Microsoft sulle metriche per valutare il successo o meno di un gioco, è importante sapere “quanti giocatori hanno giocato con un determintato titolo”, piuttosto che chiedersi solo quante unità sono state vendute. Insomma per Spencer e la “sua” azienda non conta più soltanto piazzare copie, ma anche attirare nuovi utenti verso l’ecosistema di Xbox.