Control Z – Netflix: In arrivo la serie a metà tra Gossip Girl e Black Mirror

Il catalogo di Netflix si arricchisce a Maggio. Vi avevamo già parlato della nuova serie di Ryan Murphy Hollywood (guarda il trailer qui). Oggi vi mostriamo il trailer e vi raccontiamo la trama di Control Z. Un teen drama che ricorda un po’ Gossip Girl e un po’ l’universo di Black Mirror. Ecco qualche dettaglio in più

Control Z è una produzione messicana che arriverà su Netflix il prossimo 22 maggio. Quando un hacker inizia a rivelare a tutta la scuola i segreti degli studenti, la timida e non molto socievole Sofia deciderà di scoprire la sua identità. Una sinossi breve che ricorda un po’ la misteriosa blogger di Gossip Girl e che ci fa capire che le insidie della tecnologia saranno centrali. Una caccia all’hacker dall’identità misteriosa che ovviamente non sarà facile.

Nel cast troviamo: Xabiani Ponce de León (This Is Not Berlin), Ariana Saavedra (Three Rooms), Lidia San José (Luis Miguel: The Series), Ana Valeria Becerril (April’s Daughter), Michael Ronda (Once) e Yankel Stevan (Waking Up With You). Nel video di Control Z vengono usati i tasti del computer per comporre le scritte.

Leggiamo: You can’t ESC what you can’t CTRL (Non puoi uscire da qualcosa che non controlli). Il trailer ci mostra email, risse, piscine, armadietti scolastici e sullo sfondo ci saranno ovviamente i protagonisti con le loro vite e i loro segreti. Staremo a vedere quanto saprà essere appassionante!

