Mirabilandia: le offerte per l’estate 2021 e come acquistare i biglietti

Con la fine delle restrizioni per il Coronavirus e con l’avvento della bella stagione è finalmente arrivato il momento di godersi l’estate! E quale migliore occasione per non godersi un parco di divertimenti? Oltre al celebre Gardaland, come forse saprete, ha di recente riaperto anche Mirabilandia! E il parco di divertimenti in provincia di Ravenna ha un sacco di sorprese e offerte per voi!

Tutte le offerte di Mirabilandia per l’estate 2021

Clicca qui per acquistare i tuoi biglietti per il parco!

Il biglietto, che dovrete comprare rigorosamente online per potervi assicurare una giornata al parco, costa 19,99 euro.

La scelta è stata fatta dal parco per ovvi motivi legati alle misure Anti Covid. Il parco, inoltre, ha messo in atto una serie di misure che tutti dovranno rispettare ma che non sono nulla di diverso rispetto a quello che già conosciamo. Vietati tutti gli assembramenti, fondamentale rispettare il distanziamento sociale e, dove richiesto, l’utilizzo delle mascherine (al chiuso in modo particolare).

Per quanto riguarda le offerte, sappiate che è a disposizione per voi un’offerta che include l’entrata al parco più il soggiorno in hotel. Ma non solo! Ecco qui sotto una serie di offerte fra le quali potrete scegliere!

Clicca qui per attivare l’offerta parco+Hotel a partire da soli 49,99 euro!