Gaia Gozzi – Salina: audio e testo della canzone

Gaia ha pubblicato Salina, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

Audio Salina di Gaia

Testo Salina di Gaia

Cambiano le lune, ma non

Gli occhi che ho preso da te

Sbocciano le rose per noi

Resto ancora un po’ perché

Brindo alla tua salute

Immersa tra le cose

Che mi parlano di te

Nostalgia che lascio

Dormire sulle occhiaie

So che tornerò perché

Tra un cielo terso ed un caffè

Ripenso a quello che davvero conta

Salina

Ti guardo da questa finestra

Famiglia, rifugio, magia

Il tempo che va

Salina

Minha pátria, meu canto, meu esquema

Famiglia, rifugio, magia

Il tempo che va

Sono diventata grande come una guerriera

Il silenzio mi protegge più di un’armatura

Mentre disegno la mia vita fuori dalla tela

Io lo so dove tornare per sentirmi sicura

Tra il calore della terra, l’aria rarefatta

Si risveglia l’anima

Ma mani nude sulla faccia

Spogliano le labbra e le parole che non servono

Io vedo te

E ripenso a quello che davvero conta

Salina

Ti guardo da questa finestra

Famiglia, rifugio, magia

Il tempo che va

Salina

Minha pátria, meu canto, meu esquema

Famiglia, rifugio, magia

Il tempo che va

Tu mi proteggerai da lontano

Ma mai lascerai la mia mano

L’equatore da qua fa una linea che va

Dal Brasile ai campi di grano

Salina

Ti guardo da questa finestra

Famiglia, rifugio, magia

Il tempo che va

Salina

Minha pátria, meu canto, meu esquema

Famiglia, rifugio, magia

Il tempo che va

Salina

Tu mi proteggerai da lontano

Ma mai lascerai la mia mano (Salina)

L’equatore da qua fa una linea che va

Dal Brasile ai campi di grano