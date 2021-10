Gaia Gozzi – Marina: audio e testo della canzone

Gaia ha pubblicato Marina, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato oggi venerdì 29 ottobre. Il pezzo è uno dei featuring dell’album, in questo caso con Gemitaiz.

Audio Marina di Gaia

Testo Marina di Gaia

Bom dia a todos, meu nome é Marina

Tenho cara de boneca bonitinha

Nunca fumei, bebi na minha vida

Isso é o que pensa minha rainha

De olho fechado, essa sociedade avança

É burra, é a puta aquela que é bem estranha

Não há espaço pra ser o quei sou

Seja num castelo ou aqui no Instagram, oh

Cê é forte

Precisando olhar pra frente

Pois eu me amo, eu arrependo, ah

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Yeah

Guarda lei che sta senza make up

É la più bella del club, yeah

Non guarda mai WhatsApp, no

Non importa lei chi c’ha davanti

Sorride e gli occhi sembrano diamanti

Le palpebre come fruste, uh shit

Tutte le mosse giuste

Segue il tempo come il basso di un blues man

Mi sa che è quella volta

Che succede e non si scorda

Sorride mentre esce dalla porta

Ti manda un bacio (Muah!)

Ha i tatoo che sembrano di fuoco

Non vuole stare male, la sua vita è un gioco

Per spararmi aspetta che mi muovo

Ma dura sempre troppo poco

Tatuei sobre a minha pele, essa menina é foda

Não se esconde atrás do seu vestido de princesa

Olhe pra cá, olhe pra mim

Olha pra princesa toda direitin-in

Cê é forte (Cê é forte)

Precisando olhar (Olhar) pra frente

Pois eu me amo, eu arrependo, ah

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida

Eu quei sou uma princesa doida