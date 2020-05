Gaia Gozzi: audio, testo e traduzione dell’inedito Bela flor

Nuova Genesi è il titolo con cui Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, rilancia oggi il suo album di debutto in versione fisica e digitale. Tre i nuovi inediti contenuti rispetto alla prima versione del disco: Il rosso delle rose, Bela flor e Calma (versione italiana di Chega).

Audio di Bela Flor di Gaia Gozzi

Testo di Bela Flor di Gaia Gozzi

Eu acordei na lua cheia

Eu acordei com os pés no mar

filha desta Amazônia

filha do cheiro de sal

E sempre fui eu

que eu senti falta do abraço da minha avó

que eu cantei a Bossa Nova sozinha

Eu me perdi nos presentes de Yemanjá

Eu estava perdido para me encontrar

Hai, eu já fui cigana

já fui cidada do ar

Eu já beijei na boca

antes que o sol se ponha

Hey, hey, hey

Bom dia bela flor

Bom dia bela flor

Bom dia bela flor

Bom dia bela flor

Eu acordei na neve branca

Eu acordei com o Berry White

Eu acordei com cappuccino

minha Itália, minhas good vibes

Hai, eu já fui cigana

já fui cidada do ar

Eu já beijei na boca

antes que o sol se ponha

Sangue misto, dividido, vivo

Eu sou um mulato branco não intencional

Sangue misto, dividido, vivo

Eu sou um mulato branco bom dia

Bom dia bela flor

Bom dia bela flor

Bom dia bela flor

Bom dia bela flor

E quando eu acordei

minha vida encontra meu lugar

e quando eu encontrei uma saída

Eu não queria mas voltar

E quando agradeço ao céu

para aquelas terras

quem mora em mim

o fruto eterno desse amor

que mora em tal pai e mãe

Hey, hey, hey

Bom dia linda flor

Bom dia linda flor

Bom dia linda flor

Bom dia linda flor

Traduzione di Bela Flor di Gaia Gozzi

Mi sono svegliata con la luna piena

mi sono svegliata con i piedi nel mare

figlia di questa Amazzonia

figlia dell’odore del sale

Ed ero sempre io

che mi mancava l’abbraccio di mia nonna

che cantavo Bossa Nova da sola

mi sono persa nei regali di Yemanjá

mi perdevo per ritrovarmi

Hai, già fui zingara

cittadina dell’aria

già baciata sulla bocca

prima del tramonto del sole

Hey hey hey

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Mi sono svegliata nella neve bianca

mi sono svegliata con Berry White

mi sono svegliata con il cappuccino

la mia Italia, il mio Good Vibes

Hai, già fui zingara

cittadina dell’aria

già baciata sulla bocca

prima del tramonto del sole

Sangue misto, non diviso, vivo

sono una mulatta bianca senza volerlo

Sangue misto, non diviso, vivo

sono una mulatta bianca buongiorno

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

E quando mi sono svegliata

la mia vita trova il mio posto

e quando ho trovato una via d’uscita

non volevo tornare indietro

E quando ringrazio il cielo

per quelle terre

che vivono in me

il frutto eterno di quell’amore

che vive in un padre e una madre così

Hey hey hey

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore

Buongiorno bel fiore