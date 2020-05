Gaia Gozzi: audio e testo dell’inedito il Rosso delle rose

Nuova Genesi è il titolo con cui Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, rilancia oggi il suo album di debutto in versione fisica e digitale. Tre i nuovi inediti contenuti rispetto alla prima versione del disco: Il rosso delle rose, Bela flor e Calma (versione italiana di Chega).

Audio di Il rosso delle rose di Gaia Gozzi



Testo di Il rosso delle rose di Gaia Gozzi

Ti sei bevuto mai

la fine di un pensiero

hai respirato mai

il mare senza noi

seduto sopra ad un grattacielo

c’è un quartiere dentro di me

che adesso è un gigantesco black out

in mezzo al buio ci diciamo ciao

Se vado a letto vedo facce nuove

Sai di saudade intanto fuori piove

la città sbiadisce e tu vai via veloce

spezzi le costole e arrivi al cuore

senza vedere il rosso delle rose

senza vedere il rosso delle rose

Come un escapulario mi porto dietro il filo del passato

chi mi proteggerà un po’ ti somiglierà

ma senza averti mai incontrato

c’è un quartiere dentro di me

ed ogni casa l’hai fatta tu

ma adesso è buio io non ci passo più

Se vado a letto vedo facce nuove

sai di saudade intanto fuori piove

la città sbiadisce e tu vai via veloce

spezzi le costole e arrivi al cuore

senza vedere il rosso delle rose

senza vedere il rosso delle rose

Vivo in una stanza in affitto

per ricordarmi di dimenticarti

proietto sul soffitto

le diapositive dei nostri viaggi

sai quanto odio ho già visto

ma era colpa degli altri

e ti ho quasi convinto ora che siamo gli altri

Se vado a letto vedo facce nuove

sai di saudade intanto fuori piove

la città sbiadisce e tu vai via veloce

spezzi le costole e arrivi al cuore

senza vedere il rosso delle rose

senza vedere il rosso delle rose

senza vedere il rosso delle rose