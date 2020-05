Maggie e Bianca Fashion Friends: reunion virtuale del cast!

Il cast di Maggie e Bianca Fashion Friends si riunisce virtualmente per ricordare i momenti più belli passati insieme sul set. Gli attori rispondono alle domande dei fan dell’amatissima serie tv, andata in onda su Rai Gulp per tre stagioni.

La prima domanda riguarda l’eventuale seguito delle avventure dei protagonisti, per poi passare a come gli attori hanno trascorso la quarantena. Per scoprire le risposte non perdetevi il video, pubblicato da Sergio Melone, interprete del simpaticissimo e un po’ imbranato Eduard.

Sembra ieri quando abbiamo annunciato l’arrivo su Rai Gulp Maggie e Bianca Fashion Friends, con protagoniste la moda, la musica e l’amicizia. Noi di GingerGeneration.it abbiamo visitato il set della serie, conosciuto i protagonisti e seguito ogni evento live!

Maggie e Bianca, trama della serie

Maggie (Emanuela Rei) arriva dall’America quando vince una borsa di studio per frequentare la Fashion Academy di Milano, una delle più prestigiose scuole di moda a livello internazionale. Bianca (Giorgia Boni) è la figlia di un grande imprenditore italiano nel settore della moda; in quanto unica erede dell’azienda di famiglia, è costretta a frequentare la scuola di moda a scapito della sua vera passione, la musica.

Le due ragazze si ritrovano ad essere compagne di stanza alla Milano Fashion Academy e il loro incontro è un vero e proprio scontro perché provengono da mondi totalmente diversi e hanno caratteri diametralmente opposti. Questo le porterà spesso a litigare ma anche a conoscersi meglio: infatti insieme formeranno una band che darà loro modo di esprimere i loro talenti musicali.

Ad accompagnare Maggie e Bianca ci sono anche i compagni di studio e di band: Quinn l’aspirante fotografo, Jaques, il rampollo di un importante tycoon della moda, Yuki, una svampita aspirante stilista, Eduard, il bello del gruppo, Nausica, l’antipatica che creerà non pochi problemi ed Eloise, la stilista portata per la scienza e per la tecnologia.