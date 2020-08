Tenet: ce la farà il film di Nolan a sfondare al botteghino?

Gli esercenti lo aspettavano come la manna dal cielo dopo un’annata completamente da dimenticare, ma ora che Tenet di Christopher Nolan è finalmente nei cinema potrebbe non essere tutto così scontato. Il film è infatti arrivato ieri nelle sale dopo l’ennesimo rinvio causa Covid.

Non a caso la domanda che interessa a tutti è solo una: ce la farà Tenet a riportare la gente al cinema? La risposta non ce l’abbiamo in realtà, ma alcuni fattori sembrano presagire per il no. E noi aggiungiamo purtroppo.

Al di là dei dati relativi ai contagi in crescita, che potrebbero spaventare il pubblico ad andare al cinema, c’è da dire che a differenza degli USA l’Italia non si è ancora abituato ai grandi blockuster estivi. È un fattore culturale tutto nostro questo.

Ma c’è di più, molte recensioni parlano di un film grande, troppo grande. Un prodotto che si perde all’interno di se stesso e che, per questo motivo, il grande pubblico potrebbe avere difficoltà a capire e ad apprezzare.

Insomma qualcosa di gigantesco ma allo stesso tempo troppo contorto.

Un aspetto, quest’ultimo, che guardato da un’altra prospettiva potrebbe rendere Tenet la perfetta metafora del ritorno del grande cinema al cinema sul grande schermo. In un momento in cui tutti, Disney compresa, traghettano i propri prodotti sulle piattaforme online.

Ma l’ideale non sempre corrisponde alla realtà.

Non ci resta dunque che aspettare questa prima settimana per capire cosa succederà al film di Nolan al botteghino. Nel frattempo sarà interessante continuare a vedere come il cinema si adeguerà, in modo creativo e produttivo, a una realtà in costante mutamento.

Non avete ancora visto Tenet di Christopher Nolan? Vi lasciamo con il trailer definitivo del film.

Vi ricordiamo che il film è interpretato da John David Washington e Robert Pattinson.

