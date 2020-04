Frozen: arrivano i cinque cortometraggi “At home with Olaf”

Olaf, il simpaticissimo pupazzo di neve di Frozen, sta trovando diversi modi per passare il suo tempo durante la quarantena!

È stato annunciato all’inizio della scorsa settimana che Josh Gad e l’animatore Hyrum Osmond avrebbero lavorato a nuovi cortometraggi con l’adorabile personaggio.

Tutte le nuove divertenti clip fanno parte della campagna Magic Moments della Disney, in cui stanno portando la magia Disney nelle case dei fan per un po’ di leggerezza e divertimento durante la pandemia.

Josh, che dà la voce al pupazzo di neve, ha registrato la voce mentre i visual sono stati creati dall’animatore di Olaf, Hyrum Osmond. La coppia ha realizzato cinque video, girati interamente da ciascuna delle loro case. Josh ha registrato la sua voce da casa sua e anche Hyrum ha lavorato all’animazione dalla sua abitazione. I corti sono intitolati Fun With Snow, Alone In The Forest, Fishin, Leaves e Sleep e complessivamente At home with Olaf.

“Quindi, i miei ottimi amici @mrhyrum e @alittlejelee mi hanno chiesto se sarei stato in grado di registrare alcuni rumori e brevi dialoghi da casa per una nuova serie di cortometraggi di Olaf durante questo periodo folle“, ha scritto Josh su Instagram.

“Nonostante io sia la persona più tecnicamente sfidata dell’universo, i meravigliosi maghi della Disney Animation mi hanno accompagnato nel processo e sono stato in grado di creare un po’ di Olaf “, ha aggiunto il doppiatore.

Guarda uno dei cinque video qui sotto e assicurati di seguire Disney Animation e Josh Gad per guardare anche gli altri!

"Alone in the Forest" l At Home With Olaf

