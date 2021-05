La reunion di Friends sta per arrivare! Jennifer Aniston ha appena pubblicato un primo teaser trailer della nuova avventura del gruppo di amici più amati al mondo, il quale ci ha anche annunciato la data di messa in onda.

Jennifer Aniston (Rachel) Lisa Kudrow (Phoebe) Courteney Cox (Monica) David Schwimmer (Ross) Matthew Perry (Chandler) e Matt LeBlanc (Joey) infatti si sono ritrovati per girare un episodio speciale che non sarà un reboot o un sequel, ma appunto una vera e propria rimpatriata.

Guarda qui il primo teaser trailer di Friends – The Reunion:

Quando uscirà:

La Friends Reunion andrà in onda su HBO Max il 27 Maggio negli Stati Uniti; ad oggi il servizio streaming della HBO non esiste in Italia, ma speriamo, che come altri titoli della rete americana, anche questo venga trasmesso prima o poi su SKY.

Cosa sappiamo della reunion:

Le riprese della Friends Reunion si sono concluse da poco più di un mese e hanno cominciato ad uscire alcune indiscrezioni. Nel super episodio della sitcom ci saranno, oltre al cast originale, anche i creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman. La regia è stata affidata a Ben Winston. Le riprese, tenutesi ad Aprile 2021, si sono svolte negli spazi dello Studio 24 della Warner Bros a Burbank, in California.

Lo speciale non aveva nessuna sceneggiatura ed ali attori sono stati dati dei semplici input e linee guida con cui costruire una storia attraverso l’improvvisazione. Il cast, stando alle indiscrezioni, hanno raccontato una serie di episodi divertenti capitati sul set e tutto un lungo elenco gaffe ed ovviamente non sono mancati i momenti di commozione.

Ospiti illustri:

A quanto pare Friends The Reunion avrà anche una serie di ospiti illustri. E’ stata annunciata la partecipazione speciale di Justin Bieber. Ecco cos’ha dichiarato questa “talpa” al The Sun:

Justin è stato onorato di essere coinvolto nella reunion e non si è preoccupato di dover indossare un costume ridicolo. Era tutto gestito come un’operazione militare per mantenere i dettagli nascosti.

Inoltre si vocifera che ci sarà anche la partecipazione di Lady Gaga!