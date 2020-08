Friends, la reunion si farà: David Schwimmer conferma quando

Fan della sitcom più popolare di sempre non disperate: la reunion di Friends si farà. A confermarlo è uno dei suoi attori, David Schwimmer che interpretava il ruolo di Ross Geller ha dato manforte ai fan. La reunion non è stata cancellata ma solo rimandata.

Prevista originariamente su HBO Max sarebbe dovuta andare in onda nel mese di maggio. Il tutto era stato interrotto a causa del Covid-19 che ha fermato tantissime produzioni televisive e non solo.

Dovremmo girare ad agosto, metà agosto. Ma onestamente credo che aspetteremmo un altro paio di settimane per capire se è davvero sicuro. aspetteremo finché non riusciremo a lavorare in sicurezza”

Ecco il video completo dell’intervista

David ha svelato che si tratta di un’intervista che andrà in onda sul canale insieme ad altre sorprese che non possono ancora essere svelate. Ma di sicuro i fan rimarranno entusiasti di tutto ciò.

L’attore, intervistato da Jimmy Fallon, ha anche raccontato di aver quasi rifiutato il ruolo di Ross in Friends. David ha raccontato di aver avuto un’esperienza terribile in una precedente sitcom, poi cancellata, tanto da non voler mai più fare televisione. Ricevuta però la chiamata da Jim Burrows che ha diretto il pilot della serie, David ha deciso di provare a dare una chance allo show. E pensiamo non potesse fare scelta migliore! Inoltre ha dichiarato che i creatori avevano pensato proprio a lui per il personaggio, immaginandolo proprio con la sua voce: era destino.