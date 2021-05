David di Donatello 2021: tutti i film in programmazione su Sky e in streaming

Molti dei titoli premiati nella serata dei David di Donatello 2021 sono su Sky, sul canale dedicato al cinema italiano Sky Cinema Collection – Made in Italy (canale 303).

I titoli sono disponibili su anche su NOW e on demand nella collezione Vincitori David di Donatello 2021.

Ma non è finita qui! Domenica ci sarà una vera e propria maratona da non perdere sempre dedicata ai premiati dall’Accademia del Cinema Italiano.

Questa la programmazione completa dedicata ai David di Donatello 2021

Domenica 16 maggio su Sky Cinema Collection – Made in Italy andrà in onda una maratona dedicata ai film vincitori dei David. Si comincia alle 11.35 con HAMMAMET di Gianni Amelio, vincitore di una statuetta per il Miglior Trucco, in cui Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d’Argento 2020, ci fa rivivere gli ultimi giorni di Bettino Craxi. Alle 13.50 è la volta di MISS MARX, di Susanna Nicchiarelli, in cui Romola Garai è la figlia di Karl Marx, tre statuette per Migliori Costumi, Miglior Produttore e Miglior Compositore.

Alle 15.45 I PREDATORI, di e con Pietro Castellitto vincitore come Miglior Regista Esordiente e già vincitore del Premio Orizzonti al Festival di Venezia. Alle 17.40 TOLO TOLO, diretto e interpretato da Checco Zalone e scritto con Paolo Virzì, ha avuto i David dello Spettatore e Miglior Canzone originale. Alle 19.20 è il turno di MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI , di Alex Infascelli, vincitore del Miglior Documentario. In prima serata alle 21.15, il grande protagonista dei David di Donatello 2021, VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti, vincitore di sette statuette, Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore protagonista a Elio Germano (già premiato con l’Orso d’argento a Berlino) nei panni del pittore Antonio Ligabue, Miglior Fotografia, Miglior Scenografia, Miglior Acconciatore e Miglior Suono. Si chiude alle 23.20 con FAVOLACCE, con Elio Germano: la favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino 2020 e con 5 Nastri d’Argento ha ottenuto il David di Donatello 2021 per il Miglior Montaggio.