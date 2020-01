Brad Pitt e Jennifer Aniston sono davvero tornati insieme?

Gli atteggiamenti teneri di Brad Pitt e Jennifer Aniston ai SAG e ai Golden Globe avevano fatto sperare i romantici di tutto il mondo in un ritorno di fiamma. Anche se tra le ire di Angelia Jolie che si era detta abbastanza infastidita dal siparietto. Eppure quella che sembrava una vecchia riunione di ex coniugi che hanno ormai deposto le armi potrebbe nascondere qualcosa in più.

Stando a insistenti rumor vicini a Brad e Jen i due si amerebbero ancora e sarebbero tornati a rifrequentarsi. A rivelare la notizia è il Mirror secondo cui quello ai SAG era solo l’ultimo di una serie di incontri top secret. Uno dei quali avvenuto nella villa di Bel Air di Jen durante le vacanze di Natale.

Una persona vicina a Brad Pitt e Jennifer Aniston ha dichiarato:

Non credo che lei abbia mai smesso di amarlo, anche se le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. C’è voluto tanto tempo mai lei lo ha perdonato per tutto – il perdono è stato fondamentale per andare avanti.

Un’altra fonte, un collaborare della Plan B casa di produzione di Brad, avrebbe detto:

Parla soltanto di Jen. Hanno rinnovato il loro amore, non li vedevo così felici da anni.

Non sappiamo se questo rumor nasconda la verità… ma forse sarebbe bello rivedere Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. Se così fosse la coppia dell’anno per il 2020 l’abbiamo già trovata.

Vi ricordiamo che i due si sposarono nel 2000 dopo quasi tre anni di fidanzamento. Una storia a cui seguì un divorzio complicato e doloroso. Brad Pitt lasciò infatti la moglie per Angelina Jolie, conosciuta sul set di Mr. e Mrs. Smith. I due hanno poi divorziato nel 2016.