Coronavirus: Una ricerca svela le serie tv più viste in quarantena

Il Coronavirus ha costretto molte persone in tutto il mondo ha una quarantena forzata in casa per evitare i contagi. Work-out, cucina, film e serie tv sono stati tra i passatempi più gettonati. Cable tv ha condotto una ricerca su circa 7000 spettatori per capire quali serie tv gli americani hanno guardato maggiormente. Ecco i dettagli!

I nuovi siti di streaming hanno dato il loro contributo con abbonamenti gratuiti e consigli di visione spingendo sui loro prodotti (come fa ancora Netflix sui suoi social). Tuttavia, la ricerca riportata anche da Variety, ha dimostrato che i grandi classici sono ancora intramontabili. Friends è in testa alla classifica sicuramente anche grazie al fatto di essere disponibili su più piattaforme. Inoltre, l’annuncio della reunion ha fatto impazzire i fan (i dettagli qui).

Al secondo posto c’è invece la serie animata Rick and Morty. In successione poi troviamo: The office, How I met Your mother, Una mamma per amica, Breaking Bad, Willy il principe di Bel Air, Seinfield, The vampire diaries (rimandata in onda anche su La5 qui in Italia ogni pomeriggio) e Star Trek.

Tra le serie tv ancora in onda che hanno avuto successo in questa quarantena da Coronavirus troviamo: Shameless, This is us, Grey’s Anatomy, Chicago PD e Law &Order. Comedy, un po’ di serie drama e i polizieschi risultano ancora una volta vincenti. Qui in Italia è tornata con grande successo in chiaro The O.C ma siamo sicuri che Friends sarebbe in cima anche a una classifica fatta nel nostro Paese.