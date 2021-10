Addio a James Michael Tyler, il Gunther di Friends

Se n’è andato James Michael Tyler, il celeberrimo Gunther di Friends. L’attore, che combatteva ormai da molto tempo con un tumore, non ce l’ha fatta. Aveva 59 anni. A dare la notizia attraverso un comunicato stampa la sua famiglia.

Non sono ovviamente mancati i messaggi di cordoglio dei fan della sit-com e, in primis, quelli dei suoi amici e compagni di set che hanno voluto ricordare questo ragazzo “dai capelli color del sole”.

Questi i post che hanno condiviso Jennifer Aniston, Courtney Cox e Matt LeBlanc in ricordo di James Michael Tyler:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matt LeBlanc (@mleblanc)

Matthew Perry e David Schwimmer non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla tragica notizia.

Una delle ultime apparizioni di James Michael Tyler era stata proprio quella in occasione della reunion di Friends, a cui tuttavia non aveva partecipato di persona ma in collegamento proprio a causa della sua malattia.

Tuttavia sebbene il mondo lo conoscesse come Gunther di Friends (in cui è apparso per ben 148 episodi), James Michael Tyler è stato tra i volti di altre serie tv, tra cui Sabrina vita da strega e Scrubs. Da sempre, inoltre, divideva la sua carriera da attore con quella da musicista.

I creatori della serie, Marta Kauffman e David Crane, hanno rilasciato il seguente comunicato: