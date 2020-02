I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album dei BTS, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Dionysus.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul: 7!

Audio di Dionysus

Testo di Dionysus

쭉 들이켜

술잔 (sippin’) 팔짱 (tippin’)

한 입

티르소스 (grippin’) 포도 (eatin’)

쭉 들이켜

분위기 (keep it) D style (rip it)

한 입

여기 (kill it) let’s steal it

The illest

그냥 취해 마치 디오니소스

한 손에 술잔, 다른 손에 든 티르소스

투명한 크리스탈 잔 속 찰랑이는 예술

예술도 술이지 뭐, 마시면 취해 fool

You dunno you dunno

You dunno what to do with

내가 보여줄게 난 전혀 다른 걸 추진

아이비와 거친 나무로 된 mic

절대 단 한 숨에

나오는 소리 따윈 없다

해가 뜰 때까지 where the party at

잠이 들 때까지 where the party at

Sing it 불러 다시

Drink it 마셔 다시

우린 두 번 태어나지

쭉 들이켜 (창작의 고통)

한 입 (시대의 호통)

쭉 들이켜 (나와의 소통)

한 입 (Okay now I’m ready fo sho)

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay

다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에

한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)

예술에 취해 불러 옹헤야

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay

다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에

한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)

예술에 취해 불러 옹헤야

술잔 (sippin’), 팔짱 (tippin’)

티르소스 (grippin’), 포도 (eatin’)

분위기 (keep it), D style (rip it)

여기 (kill it) let’s steal it

The illest

난 지금 세상의 문 앞에 있어

무대에 오를 때 들리는 환호성

Can’t you see my stacked

Broken thyrsus

이제 난 다시 태어나네 비로소

When the night comes

Mumble mumble mumble

When the night comes

Tumble tumble tumble

Studio를 채운 저음 저음 저음

Bass drum goes like 덤덤덤 (yea)

해가 뜰 때까지 where the party at

잠이 들 때까지 where the party at

Sing it 불러 다시

Drink it 마셔 다시

우린 두 번 태어나지

쭉 들이켜 (창작의 고통)

한 입 (시대의 호통)

쭉 들이켜 (나와의 소통)

한 입 (Okay now I’m ready fo sho)

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay

다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에

한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)

예술에 취해 불러 옹헤야

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay

다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에

한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)

꽹과리 치며 불러 옹헤야

우리가 떴다 하면

전세계 어디든지 stadium party ay

Kpop 아이돌로 태어나

다시 환생한 artist

다시 환생한 artist 다시 환생한 artist

내가 아이돌이든 예술가이든

뭐가 중요해 짠해

예술도 이 정도면 과음이지 과음 yeah

새 기록은 자신과 싸움이지 싸움 yeah

축배를 들어올리고 one shot

허나 난 여전히 목말라

What

You ready for this?

Are you ready to get hyped up?

Come on

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay

다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에

한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)

예술에 취해 불러 옹헤야

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay

다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에

한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)

꽹과리 치며 불러 옹헤야

술잔 (sippin’), 팔짱 (tippin’)

티르소스 (grippin’), 포도 (eatin’)

분위기 (keep it), D style (rip it)

여기 (kill it) let’s steal it

The illest

술잔 (sippin’), 팔짱 (tippin’)

티르소스 (grippin’), 포도 (eatin’)

분위기 (keep it), D style (rip it)

여기 (kill it) let’s steal it

The illest

Traduzione di Dionysus

Bevi

Bicchierini (sorseggiando) Braccia collegate

Un colpo

Bicchierini, braccia collegate

Tirso (afferandolo), Uva (mangiandola)

Vibrazioni (mantienile) D style (strappalo)

Qui rubiamolo

Il più cattivo

Sbrigati come Dioniso

Bevi in ​​una mano, Tirso dall’altra

Arte che spruzza dentro questa tazza di cristallo trasparente

Anche l’arte è alcool, se riesci a berla ti ubriacherai da ubriaco

Non lo so non lo so

Non sai cosa fare

Ti faccio vedere che ti consiglio qualcosa di diverso

Dal mio microfono fatto di edera e legno grezzo

Non c’è mai un suono che esce in un respiro

Fino al sorgere del sole, dove si svolge la festa

Fino a quando ci addormentiamo, dove si svolge la festa

Canta, canta ancora

Bevi, bevi di nuovo

Siamo nati di nuovo

Bevilo (il dolore della creazione)

Uno scatto (il rimprovero di questa era)

Bevilo (parlando con me stesso)

Uno scatto (okay ora sono pronto per lo scatto)

ho copiato ginger generation

Bevi, bevi, bevi, bevi il mio bicchiere ay

Tutti cadono, cadono in questo artista pazzo

Un drink (un colpo), due drink (due colpi)

Sbronzati sull’arte e dì onghaeya

Bevi, bevi, bevi, bevi il mio bicchiere ay

Tutti cadono, cadono, cadono in questo artista pazzo

Un drink (un colpo), due drink (due colpi)

Colpisci il gong e dì onghaeya

Bicchierini, braccia collegate

Tirso (afferandolo), Uva (mangiandola)

Vibrazioni (mantienile) D style (strappalo)

Qui rubiamolo

Il più cattivo

Ora sono davanti alla porta del mondo

Le acclamazioni che sento quando mi alzo sul palco

Non vedi il mio accatastato

Tirso rotto

Alla fine sono rinato

Quando arriva la notte

Mumble mumble mumble

Quando arriva la notte

Asciugatrice

Il basso, il basso, il basso riempiono lo studio

La grancassa va come dum dum dum (sì)

Fino al sorgere del sole, dove si svolge la festa

Fino a quando ci addormentiamo, dove si svolge la festa

Canta, canta ancora

Bevi, bevi di nuovo

E siamo nati di nuovo

Bevilo (il dolore della creazione)

Avere un boccone (il rimprovero di questa era)

Bevilo (parlando con me stesso)

Uno scatto (okay ora sono pronto per lo scatto)

Bevi, bevi, bevi, bevi il mio bicchiere ay

Tutti cadono, cadono, cadono in questo artista pazzo

Un drink (un colpo), due drink (due colpi)

Sbronzati sull’arte e dì onghaeya

Bevi, bevi, bevi, bevi il mio bicchiere ay

Tutti cadono, cadono, cadono in questo artista pazzo

Un drink (un colpo), due drink (due colpi)

Premi il gong e chiama onghaeya

Se pop-up

In qualsiasi parte del mondo, la festa dello stadio è ay

Nato come un idolo K-pop

Rinasce come artista

Rinasce come artista, rinasce come artista

Che importa se sono un idolo o un artista, evviva

L’arte a questo livello è eccessiva, eccessiva, sì

Il nuovo record è la lotta contro se stessi, una lotta sì

Un brindisi a questo, uno scatto

Ma ho ancora sete

Che cosa

Sei pronto per questo?

Sei pronto per essere pubblicizzato?

Dai

Bevi, bevi, bevi, bevi il mio bicchiere ay

Tutti cadono, cadono, cadono in questo artista pazzo

Un drink (un colpo), due drink (due colpi)

Sbronzati sull’arte e dì onghaeya

Bevi, bevi, bevi, bevi il mio bicchiere ay

Tutti cadono, cadono, cadono in questo artista pazzo

Un drink (un colpo), due drink (due colpi)

Premi il gong e chiama onghaeya

Bicchierini (sorseggiando) Braccia collegate

Un colpo

Bicchierini, braccia collegate

Tirso (afferandolo), Uva (mangiandola)

Vibrazioni (mantienile) D style (strappalo)

Qui rubiamolo

Il più cattivo

Bicchierini (sorseggiando) Braccia collegate

Un colpo

Bicchierini, braccia collegate

Tirso (afferandolo), Uva (mangiandola)

Vibrazioni (mantienile) D style (strappalo)

Qui rubiamolo

Il più cattivo