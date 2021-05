Si è da pochi minuti concluso a Rotterdam la prima delle due semifinali di Eurovision 2021!

Dopo lo stop forzato a causa del Covid dello scorso anno, la manifestazione è tornata quest’anno a farci ballare e sognare.

Alla fine della prima semifinale di Esc 2021 all’Ahoy Rotterdam abbiamo scoperto chi sono stati i paesi eliminati. Come saprete, nel corso della serata si sono esibiti un totale di 16 artisti, ma soltanto 10 hanno avuto accesso alla finalissima del 22 maggio.

In finale, vi ricordiamo, chi è passato questa sera troverà anche i nostri Maneskin. La band romana è infatti automaticamente qualificata in quanto fa parte dei cosiddetti BIG 5. Stiamo parlando dei paesi fondatori della manifestazione che da regolamento vi hanno automatico accesso. A loro volta, i Maneskin si sono qualificati ad ESC vincendo il Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate la lista dei paesi che hanno passato il turno alla prima serata di Eurovion Song Contest 2021.

1 – Lituania – The Roop – Discoteque

3 – Russia – Maniža Russian Woman

4 – Svezia – Tusse – Voices

8 – Cipro – Elena Tsagkrinou – El diablo

9 – Norvegia – Tix – Fallen Angel

11 – Belgio – Hooverphonic – The Wrong Place

12 – Israele – Eden Alene – Set Me Free

14 – Azerbaijan – Efendi – Mata Hari

15 – Ucraina – Go_A – Šum

16 – Malta – Destiny – Je me casse

2 – Slovenia – Ana Soklič – Amen

5 – Australia – Montaigne – Technicolour

6 – Macedonia del Nord – Vasil – Here I Stand

7 – Irlanda – Lesley Roy – Maps

10 – Croazia – Albina – Tick-Tock

13 – Romania – Roxen – Amnesia

