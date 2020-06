Un nuovo evento è destinato a segnare la fine del Capitolo 2 Stagione 2 di Fortnite. A breve inizierà la season 3 del fortunatissimo titolo videoludico, che dovrebbe partire il 17 giugno. Tornando all’evento precitato, stiamo parlando di Doomsday, ovvero, il Giorno del giudizio. Nella versione italiana, l’evento è conosciuto come: il Dispositivo. L’appuntamento è oggi 15 giugno, in una fascia oraria, che in Italia dovrebbe essere compresa tra le 19:00 e le 21:00. Come leggiamo da Sky TG24, inizialmente l’evento ha visto un ritardo a causa delle proteste negli Stati Uniti, ma adesso non dovrebbero esserci ulteriori intoppi al lancio.

FORTNITE: COSA C’È DA SAPERE SULL’EVENTO DOOMSDAY?

L’evento Doomsday di Fortnite sarà in tempo reale e non ci saranno possibilità di riviverlo. Per poter comprendere quando inizierà, vi consigliamo di connettervi al gioco. Tuttavia, niente paura: è disponibile un countdown per avere un opportuno orientamento temporale e non perdersi nulla. Siamo in un periodo di transizione all’interno dell’universo videoludico creato da Epic Games e presto ci saranno importanti cambiamenti che caratterizzeranno il passaggio dalla stagione 2 alla stagione 3 nelle prossime settimane. Sempre da Sky TG24, leggiamo che il 17 giugno sarà introdotta una nuova patch che aggiungerà tutte le nuove caratteristiche del gioco, per vivere un’avventura videoludica del tutto inedita.

COSA SUCCEDERA’ NEL CORSO DELL’EVENTO?

Al momento, non sappiamo quasi nulla sull’evento Doomsday, nel concreto. Tuttavia, sono stati resi noti diversi rumor, che hanno cercato di spiegare cosa ci aspetta a breve su Fortnite. Tra le varie voci di corridoio che si sono rincorse, quella più interessante è sicuramente la teoria di Mida. Sembra infatti che sarà attivatore del Dispositivo presso l’Agenzia, al centro della mappa di gioco. A quel punto, potrebbe verificarsi un cataclisma, come ad esempio l’inondazione del mondo di Fortnite e la possibile introduzione dei veicoli-squalo. Il Visitatore potrebbe essere il prescelto ad affrontare i piani e le azioni di Mida. Sarà davvero così?

