Fischi per Blanco a Sanremo 2023: Ecco cosa è successo

Fischi, proteste e fiori distrutti. I boomer dell’Ariston non hanno apprezzato l’esibizione di Blanco che ha distrutto decine di rose sul palco di Sanremo 2023 con un colpo di rock&roll 3.0. Il vincitore dello scorso anno, infatti, è salito sul palco per cantare la sua nuova canzone L’Isola delle Rose, ma qualcosa è andato storto.

I fischi per Blanco a Sanremo 2023:

Dopo aver intonato con Mahmood la canzone vincitrice dell’anno scorso, Brividi, Blanco è tornato sul palco per condividere il pubblico di Sanremo 2023 il suo nuovo singolo, ma dopo pochissimo è diventato chiaro che c’era qualcosa che non andava. Il cantante ha più volte detto di non sentire la voce ed ad un certo punto, ha rinunciato a cantare e si è accanito contro le rose della scenografia.

“Mi spiace per tutti. Non mi sentivo in cuffia, non riuscivo a cantare” si è giustificato il cantante mentre il pubblico dell’Ariston fischiava: a causa di un problema tecnico che gli ha impedito di sentire la sua voce, non ha cantato per tutta l’esibizione ed ha spaccato vasi e fiori sul palco. “Il bello della musica è che non si deve sempre seguire gli schemi“.