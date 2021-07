House of Gucci: il primo poster ufficiale con Lady Gaga

Finalmente eccolo: dopo avervi mostrato qualche foto in anteprima dal set sono stati distribuiti i primi poster di House of Gucci. I poster vede in primissimo piano la protagonista, Lady Gaga, che nel film interpreta Patrizia Reggiani, ma anche Adam Driver, che interpreta Gianni Gucci, oltre a Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.

Diretto da Ridley Scott, il film sarà interpretato da un ricco cast di star. Tra queste Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Robert De Niro.

Guarda i poster ufficiali del film

Di che cosa parlerà il film?

Il film partirà dai fatti di cronaca reale, ma utilizzerà il famoso libro scritto da Sara Gay Forden come fonte d’ispirazione principale per raccontare la vicenda di Patrizia e Gianni Gucci.

Il film di Ridley Scott vedrà nell’omicidio lo snodo principale, ma grande spazio sarà dato alla storia della famiglia Gucci e all’omonima casa di moda. Il progetto, ancora senza nome, avrà una sceneggiatura curata da Roberto Bentivegna.

Quando uscirà il film?

Stando a quanto scritto nei poster che sono stati appena rilasciati il film sarà distribuito a novembre. Non sappiamo ancora se si opterà per una distribuzione congiunta tra piattaforme e sale cinematografiche. Molto probabilmente tutto dipenderà dall’andamento della pandemia in seguito alla fine della stagione estiva. Non ci resta che aspettare…