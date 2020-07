Prosegue l’avvicinamento di Fedez verso il suo quinto album di carriera. Uscirà infatti il prossimo 2 luglio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store, il nuovo singolo del rapper, intitolato Roses. La canzone, come l’artista aveva anticipato qualche giorno fa via IG Stories, conterrà un campionamento di un celebre pezzo intitolato Roses Remix.





Roses è una canzone del rapper statunitense Saint Jhn che in questo periodo, dominato dalle IG Stories e da TikTok, sta andando davvero fortissimo. Il pezzo originale, incluso nel disco Collection One pubblicato nel 2016, sta vivendo una nuova fase grazie ad un remix già diventato virale.

Grazie al remix del produttore Kazako Imanbek, infatti, il pezzo ha iniziato a scalare le classifiche virali di mezzo mondo, Italia compresa. E poteva il buon Fedez perdersi l’occasione di rimettere mano ad un brano virale?

Ecco il post Twitter con l’annuncio di Roses di Fedez e Dargen d’Amico!

Ad accompagnare Fedez in questo nuovo tanto atteso singolo c’è un collega e un amico di vecchia data: stiamo parlando di Dargen d’Amico. Il rapper milanese DOC (nonché uno dei massimi esperti di musica in Italia) conosce Fedez da ormai diversi anni e ha lavorato con lui in diverse occasioni.

Indimenticabile, in questo senso, il brano Bocciofili, un pezzo super scatenato e sopra le righe incluso nell’album di Dargen Vivere aiuta a non morire.

La pubblicazione di Roses Remix segue quella di Bimbi X Strada, con il sample di Children, e della bomba Problemi con tutti. Quest’anno, come ricorderete, Fedez ha anche lavorato al remix della deliziosa Le Feste di Pablo di Cara.

Appuntamento a mezzanotte con Roses remix di Fedez!