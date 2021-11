Fedez – Mi sto sul (*): audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Mi sto sul (*), uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio Mi sto sul (*) di Fedez

Testo Mi sto sul (*) di Fedez

Cosa rimane? Dei tatuaggi che non fanno male

Di tutto quell’odio adolescenziale

Di queste grandi serie americane

Delle storie che duran due settimane

Tu dimmi cosa rimane

Di tutti i soldi che hai sul conto

Di tutti i soldi del mondo

Mettili come obiettivo e meta

Lo champagne che non disseta

Cosa rimane?

Dei “ti amo” mentre passa l’ambulanza

Parole senza importanza, frasi di circostanza

Dei nostri pomeriggi al mare, dellе diete sane

Dеi pompini chiusi in macchina in corso Buenos Aires

La scheda elettorale, il sabato in punizione

Cosa rimane della voglia di autodistruzione?

Delle scritte d’amore sui muri di San Vittore?

Cosa rimane? Solo un’altra mano di colore

Respira di nuovo che non c’è più amianto

E baciamo a stampo anche se sa di tappo

Non mi riguardo, mi sto già sul c***o

Amo ‘sta vita anche se è quella di un altro

Che nove su dieci abbiamo problemi

Che dieci su nove non siamo sinceri

Un selfie lo specchio e mi sto già sul c***o

Però c’ho due figli così non mi ammazzo

Dormo una media di tre ore, è grazie al karma

Voglio un bicchiere col mio nome come da Starbucks

Che belli occhiaie? Ma di che brand sono

So che complessi ho, ma non in quale band suono

Una riunione in Sony e m’è venuto sonno

Come imparare la vita guardando i film porno

Dovresti dirci grazie ed esserci riconoscente

Se quando esci di casa ti segue un po’ di gente

Dovresti essere grato, c’è il tuo nome su quel titolo

Che quando dormi poco ci scrivono un articolo

Dovremmo dire grazie al condizionatore

Perché quando c’è caldo non si fa l’amore

Dovremmo ringraziare il riscaldamenti

Così puoi stare nuda sopra il pavimento

Respira di nuovo che non c’è più amianto

E baciamo a stampo anche se sa di tappo

Non mi riguardo, mi sto già sul c***o

Amo ‘sta vita anche se è quella di un altro

Che nove su dieci abbiamo problemi

Che dieci su nove non siamo sinceri

Un selfie lo specchio e mi sto già sul cazzo

Però c’ho due figli così non mi ammazzo

Dormo una media di tre ore, è grazie al karma

Voglio un bicchiere col mio nome come da Starbucks