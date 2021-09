La casa di carta 5 arriva domani su Netflix. Dove eravamo rimasti?

Netflix rilascerà domani, 3 settembre, i primi cinque episodi della quinta e ultima parte de La casa di carta (guarda il trailer qui). Il pubblico attende con molta ansia questi nuovi episodi per capire come finiranno le avventure della banda del professore. Ecco un breve recap per capire dove eravamo rimasti

Nel finale della quarta parte de La casa di carta abbiamo assistito al caos e anche a una morte importante e improvvisa. Infatti, Nairobi (Ursula Corbero) è morta sotto gli occhi del gruppo e la sua scomparsa sarà difficile da affrontare per tutti. Nel momento più buio c’è però una lieve speranza infatti Lisboa è riuscita a rientrare nel Banco di Spagna dopo l’arresto. Tuttavia, il colpo di scena più sconvolgente ma prevedibile è il fatto che Sierra ha trovato il nascondiglio del Professore e sembra averlo in pugno.

La quinta parte de La casa de papel inizierà quindi, come già anticipato dai creatori, con un grande caos. Infatti, senza più una guida e ancora scossa dalla perdita di Nairobi la banda dovrà trovare un modo per cavarsela. Quale sarà il piano (se esiste) nel caso il professore finisse arrestato? Sierra cercherà solo vendetta o consegnerà la banda alla giustizia? Quale ruolo avrà l’esercito? Gli equilibri nella banda cambieranno? Qualcuno perderà il controllo?

Non dimentichiamo poi che insieme alla banda ci sono gli ostaggi e tra tutti spaventa l’imprevedibile Arturo. Gli ostaggi capiranno che la banda è in difficoltà e tenteranno la fuga? Fuori dal Banco c’è infine la folla che sembra dalla parte dei banditi dalle tute rosse. La polizia sa che non può agire in maniera indiscriminata perché l’opinione pubblica non vede la banda come “il cattivo” ma come un simbolo di resistenza. Insomma la fine del colpo è vicina ma ci sono molte questioni ancora aperte e gli equilibri sono di minuto in minuto più instabili.