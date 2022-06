Federico Rossi: audio, testo e significato di Le mans

Anticipato da un video trailer sui social, Federico Rossi torna oggi con il nuovo singolo. Le mans, questo il titolo del brano, riprende l’immaginario delle auto da corsa e del film di Steve Mc Queen, ambientato sul circuito di Le Mans durante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 che era regolarmente iscritta alla gara.

Ascolta qui la nuova canzone di Fede

Testo di Le mans di Federico Rossi

Vorrei avessi sempre solo quel sorriso

che quando tocchi la luna poi ti cade il vino

oh oh almeno un attimo

e il cielo magari sembra più vicino

se non stiamo testi, corde di violino

oh oh è il paradiso oh oh stanotte è solo un passo che ci allontana un po’

Ma quanto male ci fa?

il tempo che se ne va

nei nostri occhi brillanti

la te che è stata mia dove sarà?

il cuore corre a Le Mans

va più veloce degli altri

e arriva fino da te

che non mi dai l’ultima chance

il cuore corre a Le Mans

il cuore corre a Le Mans

Ma serve tenersi forte

lasciare la presa a volta

tagliare tutte le curve

per vincere un po’ così

non sperandoci

ci siamo noi soltanto

il resto non lo so

Ma quanto male ci fa?

il tempo che se ne va

nei nostri occhi brillanti

la te che è stata mia dove sarà?

il cuore corre a Le Mans

va più veloce degli altri

e arriva fino da te

che non mi dai l’ultima chance

il cuore corre a Le Mans

il cuore corre a Le Mans

Come un’onda lontanissima

quanto mare ho visto prima di te

sarà una notte lunghissima

se non mi dai l’ultima canche

Il cuore corre a Le Mans

il cuore corre a Le Mans

(il cuore corre a Le Mans)

(il cuore corre, il cuore corre, il cuore corre)

il cuore corre a Le Mans

il cuore corre a Le Mans

Ecco qual è il significato della canzone Le Mans

Il brano è una corsa spericolata tra passato, presente e futuro di Federico Rossi. Un brano spensierato con note di malinconia. La storia di una relazione che corre sulla stessa strada ma in diverse direzioni. La fine di un rapporto raccontata con un sorriso, nascondendo in un cassetto qualche vecchia polaroid impolverata con tutti i suoi dubbi.

“La vita e le esperienze ci rendono più maturi e consapevoli”. – racconta Federico – “Oggi so esattamente dove voglio andare e come voglio arrivarci. L’amore, quello vero, lascia strascichi importanti, legami che vale la pena di conservare con cura anche se a volte ci feriscono. La fine di un percorso è l’inizio di una nuova avventura, una nuova corsa che non da tempo di curare le proprie ferite. Il cuore corre Le Mans”.

Chi sono gli autori del nuovo singolo di Federico Rossi

Per questo nuovo singolo è il primo con il nuovo management MK3: si tratta dell’agenzia guidata dall’Avvocato Angelo Calculli (dopo Pesche e Non è mai troppo tardi certificati Platino).

Federico Rossi torna a collaborare con Merk&Kremont, la coppia di deejay produttori che hanno contribuito a tutti i suoi successi, mentre per la scrittura si affianca a Federica Abbate e Jacopo Ettore.