Achille Lauro – Io e te: audio, testo e significato

Achille Lauro è tornato con il brano Io e te, scritto per la colonna di Anni da cane, film prodotto da Amazon Prime Video ad Alice nella Città.

Il significato del brano, uscito venerdì 22 ottobre, è stato spiegato dall’artista con queste parole: “È ‘un film alla Godar’ la nuova ballad ‘Io e te’, con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso. Il vizio della passione. Un amore maledetto finito insieme all’ultima sigaretta”.

Testo Io e Te di Achille Lauro

Dovrai, dovrai, dovrai

Dovrai farti da parte

Dovrai imparare ad odiare a metà

Consegnarti a qualcuno e chissà

Chissà chissà chissà

Se di te avrà pietà carità

Se farà, se dirà se sarà

Noi due folli sembra il film di Godard

Io e te io e te ed in fondo

Io e te, io e te ed affondo

Io e te io e te in fondo

In fondo, no, no, no

E finirò le sigarette al momento sbagliato

Sbaglierò cortile e perderò quell’autobus

Scriverò canzoni e scoprirò il piacere

Diventare un vizio

E ogni vizio diventare la mia fine

E alla fine no no

Io e te io e te ed in fondo

Io e te io e te ed in fondo

Io e te io e te ed affondo

E in fondo

Dovrai

Dovrai dovrai dovrai

Ho imparato ad amare a metà

Tratto tutte le altre senza pietà

Come te

Come hai fatto con me

Con me con me con me

Quasi come se io fossi te

Come se un regalo, come

Quasi come lo tenessi per me

Io e te io e te ed in fondo

Io e te io e te ed affondo

Io e te io e te e in fondo

E in fondo no no no

E finirò le sigarette al momento sbagliato

Sbaglierò cortile e perderò quell’autobus

Scriverò canzoni e scoprirò il piacere

Diventare un vizio

E ogni vizio diventare la mia fine

E un giorno ripasserò lì

Di nuovo sotto quel palazzo

Quando mi tenevan fermo

Scambiandomi per pazzo

Quando ripasserò lì

Al mio posto sarà un altro

E riderò di lui

Sapendo quello che gli hai fatto

E finirà le sigarette al momento sbagliato

Sbaglierà cortile e perderà quell’autobus

Rimarrà seduto sotto casa tua chiedendo cosa ha fatto

Mentre il mio telefono starà squillando

Alla fine

No, no

Io e te

Io e te ed in fondo