Federico Rossi: Ti penso spesso è il nuovo singolo

Federico Rossi ha appena annunciato l’uscita del suo prossimo singolo ed è intitolato Ti penso spesso. Dopo cinque mesi, dunque, il ritorno nel panorama musicale dell’artista emiliano si realizzerà questo venerdì, 25 marzo.

“Torno da voi, e sono elettrizzato dall’idea di poter condividere una canzone che mi ha accompagnato in questi ultimi mesi, nei quali ho scritto tanto e sperimentato varie sfaccettature del mio essere. Sarà che in quest’anno caotico mi è sorta la necessità di buttare energia e adrenalina in questo pezzo che porta con se una storia che voglio raccontarvi, mettendomi in gioco un’altra volta”, ha raccontato Federico.

Questo nuovo brano segue l’uscita di Sol Y Mar, il pezzo collaborativo che ha visto duettare Fede con Ana Mena. Vi ricordiamo il significato della canzone:

“Ci siamo rincontrati questa estate e con la spensieratezza e la curiosità di due bambini che vogliono giocare, ci siamo proposti di vederci per scrivere qualcosa insieme. Così è nata Sol y Mar, in maniera molto naturale, come tante altre nuove canzoni a cui sto lavorando. Il brano rappresenta i rapporti impossibili, quelli che per un motivo o per l’altro non si possono vivere nel quotidiano, proprio per questo vengono vissuti nel pieno dei rari attimi condivisi e si prolungano nei pensieri e nelle sensazioni di quando si è distanti, ma vicini allo stesso tempo.

E voi ascolterete il nuovo singolo di Federico Rossi?