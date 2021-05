E-commerce e contactless: verso un’Italia sempre più digitale

“La fantascienza è qualunque idea ti venga in mente che non esiste ancora, ma presto esisterà e cambierà ogni cosa per tutti e niente sarà più come prima” scriveva Ray Bradbury nei suoi Cento Racconti. Proprio come in un romanzo dell’autore americano, dove eventi incontrollabili cambiano la realtà portando un nuovo inizio, anche la pandemia sta rivoluzionando lo stile di vita delle persone in tutto il mondo. Pagare, per esempio, non sarà più come prima.

A rivelarlo è uno studio realizzato da Gfk per conto di Visa relativo all’impatto del lockdown sui pagamenti. Secondo i numeri della ricerca infatti, il 62% degli italiani intervistati ha abbandonato la preferenza nei confronti del contante, spostando il proprio interesse verso strumenti come digital wallet, carte prepagate e di credito. Si tratta di un particolare inusuale per il nostro paese, che ha però consentito ai consumatori di acquistare in sicurezza e agli esercizi commerciali di continuare ad operare nonostante le restrizioni.

La lontananza dai negozi di fiducia ha cambiato anche la preferenza dei luoghi in cui comprare. Sempre secondo la ricerca, sono molto di più i consumatori italiani che hanno deciso di compiere i loro acquisti presso i piccoli esercenti locali, impegnandosi così a sostenere la ripartenza delle attività di quartiere. Un’attitudine, questa, resa possibile non solo dall’ampio utilizzo di pagamenti contactless messo in campo dalle piccole e micro-imprese, ma anche dalle numerose opportunità offerte dal cashback.

A proposito del cashback, Visa ha realizzato un video con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini italiani sui vantaggi del Piano Cashless del Governo, incentivandoli a supportare i punti di vendita tradizionali, ma anche bar, ristoranti e piccoli artigiani.

Il programma è partito il primo gennaio di quest’anno ed è basato su un rimborso pari al 10%, fino a un massimo di 150 euro, sull’importo di tutti gli acquisti fatti con carte di pagamento. Attivarlo è semplicissimo: basta accedere all’app IO, o utilizzare le applicazioni rese disponibili dagli emittenti della propria carta di credito.