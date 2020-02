Fandom Vibes porta a Milano Ed Westwick, Jennifer Morrison e molti altri

Qualche settimana fa vi avevamo parlato della convention di Aprile a Milano con ospiti alcuni membri del cast di Once upon a time (leggi i dettagli). Oggi vi diamo un’altra interessante ed entusiasmante notizia: Jennifer Morrison arriverà a Milano a luglio. L’occasione sarà il Fandom Vibes l’11 e 12 luglio. Ecco qualche dettaglio in più!

L’attrice statunitense, noto al pubblico come la dottoressa Allison Cameron nella serie Dr. House – Medical Division, Emma Swan di Once upon a time e Cassidy della quarta stagione di This Is Us (in onda su Fox Life), sabato 11 luglio farà tappa all’NH Congress Centre di Assago. Qui i fan potranno trascorrere alcuni momenti con l’attrice che tanto amano. Le occasioni di incontro saranno molte: coinvolgenti panel, uno scambio di battute prima di un autografo o un ricordo indelebile fissato da una foto professionale.

Jennifer Morrison si aggiunge agli ospiti già annunciati della manifestazione Fandom Vibes, veri giganti del mondo delle serie tv come Bob Morley ed Eliza Taylor di The 100, Daniel Sharman de I Medici, Cody Christian di Pretty Little Liars e Teen Wolf. Dopo il successo dello scorso anno tornerà anche Ed Westwick, l’amatissimo Chuck Bass di Gossip Girl.

Fandom Vibes è la prima convention multi-fandom italiana. Un grande evento, nato dall’immaginazione e dalle competenze di Kinetic Vibe, che nella sua prima edizione dello scorso anno ha permesso a tantissimi appassionati di serialità di incontrare dal vivo i propri eroi e di interagire con loro nel corso di panel, conferenze, incontri, meet&greet, question & answer e numerosi altri eventi.

Per tutti i dettagli e i pass visitate il sito ufficiale: https://www.kineticvibe.net