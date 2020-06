Selena Gomez: ecco il trailer di The Broken Hearts Gallery

Finalmente è arrivato il trailer del film The Broken Hearts Gallery, pellicola prodotta da Selena Gomez. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo 10 luglio. Non si conosce ancora la data di possibile rilascio in Italia e se sarà mandato al cinema come succederà in America.

Il film è stato scritto da Natalie Krinsky con protagonisti i Geraldine Viswanathan e Dacre Montgomery (Stranger Things).

Sul progetto Selena ha dichiarato: “C’è bisogno di avere più voci femminili a raccontare delle storie. Natalie ha tantissimo talento e sono felice di far parte del suo film di debutto. Capisco la preoccupazione delle persone a tornare alle normali attività dopo quello che abbiamo vissuto per il Coronavirus. Spero che le persone seguano tutte le istruzioni necessarie mentre si godono il film al cinema”.

Il trailer

THE BROKEN HEARTS GALLERY - Official Trailer (HD)

Watch this video on YouTube

La trama di The Broken Hearts Gallery

La storia parla di Lucy, la nostra protagonista che lavora come assiste d’arte in una galleria di New York. Dopo essere stata lasciata dal suo ultimo fidanzato decide di creare la Broken Heart Gallery, dove esporre gli oggetti che hanno fatto parte della sua storia d’amore. La galleria ha un ottimo successo e tantissimi altre “cuori infranti” troveranno la loro dimensione in questo luogo.