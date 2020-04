Emma Marrone stasera ospite di Fabio Rovazzi su Twitch

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, prosegue il nuovo format lanciato su Twitch pochi giorni fa da Fabio Rovazzi. Dopo Gianni Morandi, Frank Matano, Pierluigi Pardo, Calcutta, Fabio Volo, Antonio Candreva, Flavio Briatore e Marco Montemagni, questa sera ospiti Emma Marrone e Michelle Hunziker!

Una serie di appuntamenti esclusivi, annunciati attraverso un vlog pubblicato sul suo canale YouTube in cui appare insieme a Will Smith, Martin Lawrence e Jack Black che lo vedono protagonista di interviste, chiacchierate o semplici aperitivi insieme a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. E, in perfetto stile Twitch, Fabio Rovazzi si mostra anche in un’inedita versione di gamer.

In questi anni, dal grande successo del 2016 in cui ha segnato un record con Andiamo a comandare, che è entrato nella storia del mercato discografico italiano per aver conquistato il disco d’oro solo grazie allo streaming, Fabio Rovazzi si è distinto per la sua grande creatività in più ambiti, per lo sguardo tagliente sulla vita di tutti i giorni e per l’ironia che lo ha portato a conquistare il cuore non solo di tantissimi fan ma anche di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, italiani e internazionali.

L’artista non poteva mancare di ospitare Emma Marrone su Twitch, la piattaforma streaming più famosa al mondo! Un format ricco di colpi di scena ma anche caratterizzato dal linguaggio diretto, marchio di fabbrica del poliedrico artista, che arriva al cuore e alla mente di un pubblico vasto. Un nuovo format, divertente e irriverente in pieno stile Rovazzi. Per trascorrere un’ora in compagnia tra chiacchierate tra amici, risate e spunti di riflessione.

WILL SMITH, JACK BLACK & NEW YORK.

