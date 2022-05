Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Trenulețul degli Zdob și Zdub & Fraţii Advahov

Il brano Trenulețul degli Zdob și Zdub & Fraţii Advahov rappresenta la Moldavia all’Eurovision Song Contest 2022 che si tiene il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Video Trenulețul degli Zdob și Zdub & Fraţii Advahov

Testo Trenulețul degli Zdob și Zdub & Fraţii Advahov

Dint-o țară-n altă țară.

Merge și nu poate pricepe:

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll.

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă.

Și în fiecare țară

Face farmece vioara.

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară,

Parcă-a mers, fără să iasă,

De acasă pân-acasă.

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Traduzione Trenulețul degli Zdob și Zdub & Fraţii Advahov

Da un paese all’altro

Va e non riesce a capire:

Quale paese? Da dove inizi?

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due.

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

E in un paese, e in un altro

Suonate il ritornello insieme

E in ogni paese

Incanta il violino

Quando il treno arriva alla stazione

È come se fosse fuori dal paese

sembrava andare senza uscire

Di casa in casa

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest