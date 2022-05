Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Disko di LPS

Disko è il brano con cui il gruppo LPS gareggia per la Slovenia all’Eurovision Song Contest 2022 che si tiene il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Video di Disko di LPS

Testo Disko di LPS

Bila sva v disku

Ko je LPS igral

Fičo spet je nekaj piskal

Žvižej solo je zasral

Takrat se mi je že zazdelo

Da preveč ti gledaš stran

Ta pogled, poln nezvestobe

Že bil predobro mi je znan

Ker gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

Ker gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

S sten gledajo me slike

Spremljajo me vsak korak

Vrača mi spomine vsaka

Srce v solzah se namaka

Vsak utrip se kri pretaka počasneje

Še si tu

Pa čeprav te ni

Ta tvoj vonj

Vsako jutri spet me prebudi

A od zdaj

Bom v disko hodil sam

In gledal isti film

Ne da svojo vlogo igram

Gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te, ne bo te več nazaj

Ne bo te več in gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

Traduzione Disko di LPS

Eravamo in discoteca

Quando suonavano gli LPS

‘Fičo’ squittiva di nuovo

Žvižej ha rovinato il suo assolo

Ho già pensato allora

Che stavi distogliendo troppo lo sguardo

Questo sguardo pieno di infedeltà

Lo sapevo già bene

Perché ti sto guardando

Mentre te ne vai non con me ma con un altro ragazzo

voglio te

Ma stai dando il tuo cuore a un altro

Stavamo ballando

Ma solo nei miei sogni

No, non tornerai

Ti sto guardando

Mentre te ne vai non con me ma con un altro ragazzo

voglio te

Ma stai dando il tuo cuore a un altro

Stavamo ballando

Ma solo nei miei sogni

No, non tornerai

Le foto mi guardano dal muro

Sono lì ad ogni passo

Ognuno riporta ricordi

Il mio cuore è intriso di lacrime

Ad ogni battito il mio sangue scorre sempre più lentamente

Sei ancora qui

Anche se non lo sei

L’odore di te

Mi sveglia di nuovo ogni mattina

Ma d’ora in poi

Andrò in discoteca da solo

E guarda lo stesso film

Non recitare il mio ruolo

Perché ti sto guardando

Mentre te ne vai non con me ma con un altro ragazzo

voglio te

Ma stai dando il tuo cuore a un altro

Stavamo ballando

Ma solo nei miei sogni

No, non lo sarai, non tornerai

Non tornerai e io ti guardo

Mentre te ne vai non con me ma con un altro ragazzo

voglio te

Ma stai dando il tuo cuore a un altro

Stavamo ballando

Ma solo nei miei sogni

No, non tornerai