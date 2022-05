Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Corpore sano di Konstrakta

Corpore sano è il brano con cui Konstrakta gareggerà all’Eurovision Song Contest che si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Pseudonimo di Ana Đurić, nata Ignjatović, l’artista è una cantante serba. Rappresenterà la Serbia con un brano in lingua madre dopo aver vinto il Pesma za Evroviziju, programma che in patria rappresenta il concorso di selezione per l’Eurovision.

Il video Corpore sano di Konstrakta a Eurovision Song Contest 2022

Testo Corpore sano di Konstrakta

Onas eroproc ni somrefne snem

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna?

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna? (Koja li je tajna?)

Mislim da u pitanju je duboka hidratacija

Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve

Recimo, tamni kolutovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom

Frke oko usana možda uvećanu slezinu

Uvećana slezina nije dobra, nije lepa

A umetnica mora biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, bi-bi-bi-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, mora, mora, mora

Velika je sreća što postoji

Autonomni nervni sistem

Ne moram kontrolisati otkucaje srca

Srce kuca, srce samo kuca

Lepi dani, jarke boje, suknje moje na mom telu

Suknje moje, pas i ja

Šetamo nas dvoje, brojimo korake,

suknja ide oko noge moje,

mi šetamo i to je sve

I ne mora bolje, srce samo kuca

Dajem poverenje, neka samo kuca

Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem

Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja

(Bože zdravlja)

Nemam knjižicu

O kako da me prate (U ime zdravlja)

Da o meni brinu (U ime zdravlja)

Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja)

Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja)

Umetnica može biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, bi-bi-bi-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, može, može, može

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

Corpus je sano i šta ćemo sad

Mens infirma in corpore sano

Animus tristis in corpore sano

Mens desperata in corpore sano

Mens conterrita in corpore sano

I šta ćemo sad?

Traduzione Corpore sano di Konstrakta

Quale potrebbe essere il segreto dei capelli sani di Meghan Markle?

Cosa potrebbe essere?

Quale potrebbe essere il segreto dei capelli sani di Meghan Markle?

Cosa potrebbe essere?

Cosa potrebbe essere?

penso

si tratta di una profonda idratazione

Dicono

la nostra pelle e i nostri capelli lo mostrano tutto

Ad esempio: le occhiaie profonde potrebbero segnalare

problemi al fegato

Le fastidiose macchie intorno alle labbra

indica un ingrossamento della milza

milza ingrossata

Non è una bella milza, non è una bella milza

E l’artista deve essere sano

Essere in salute

Essere in salute

Essere in salute

Essere, essere, essere

Essere in salute

Essere in salute

Essere in salute

deve essere, deve essere

Che fortuna

l’esistenza del sistema nervoso autonomo

Non c’è bisogno di controllare il mio battito cardiaco

Il cuore batte,

il cuore batte, da solo

Un giorno d’estate, i colori sono accesi, le mie gonne

Sul mio corpo

Io e il mio cane

Noi camminiamo

solo noi due, a contare i passi

La gonna mi avvolge la gamba

Stiamo camminando

E questo è tutto!

E non deve migliorare!

Il cuore batte da solo!

cedo la mia fiducia,

lascialo battere da solo!

cedo la mia fiducia,

lascialo battere!

Lasciami respirare!

Dio ci conceda la salute, concedici la salute, concedici la salute!

Dio ci conceda la salute,

visto che non c’è un’assicurazione medica per me

Ora come mi seguiranno?

Tutto in nome della salute

Come si prenderanno cura di me?

Tutto in nome della salute

L’artista è invisibile

Tutto in nome della salute

Non puoi vedermi, è magico

Tutto in nome della salute

L’artista potrebbe essere sano

Essere sano

Essere sano

Essere sano

essere, essere, essere

essere sano

Essere sano

Essere sano

Essere sano

potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere.

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In un corpo sano, in un corpo sano

Il corpo è sano, e adesso?!

I malati sono tutti in un corpo sano

Un’anima triste in un corpo sano

I disperati sono tutti in un corpo sano

Gli spaventati sono tutti in un corpo sano